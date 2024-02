‘La voz kids’: Greeicy habla de lo que ha significado trabajar con Mike Bahía

Los inicios de un gran amor

Greeicy lleva más de una década junto al artista urbano Mike Bahía, a quien la cantante caleña conoció cuando él no era reconocido. “Ella era una actriz exitosa, estaba haciendo Chica vampiro y yo apenas estaba llegando a Bogotá para tocar puertas”, comentó Mike a Gian Marco a través de su programa en YouTube.

Y es que desde el primer flechazo esta pareja no ha parado de demostrar que cupido sigue siendo el protagonista de sus vidas. Vale la pena recordar que el cantante caleño le propuso matrimonio a Greeicy mientras Alejandro Sanz y ella se presentaban en Miami, Estados Unidos. En ese entonces, en la grabación que compartieron por redes se escuchó que Alejandro Sanz le informa a la caleña que alguien le ha pedido que le preste el escenario unos minutos para que tenga lugar uno de los momentos más especiales de la vida de la caleña.

Lo que significa trabajar juntos en ‘La voz kids’

Además, agregó que el respeto ha sido la clave para que puedan trabajar juntos sin que esto afecte su relación amorosa, pues han sabido diferenciar entre lo laboral y lo personal: “Siento que saber dividir y entender en qué momento estamos parados y no mezclar todo, porque si no todo se vuelve una melcocha y todo se unta. (…) Para mí no tiene sentido mezclar las cosas y eso nos ha permitido fluir siempre”, indicó la artista caleña.