¿Quién gana más entre Greeicy y Mike Bahía? La cantante reveló detalles de su relación

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘ay, ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’, y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. Entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, dijo la cantante en la conversación.