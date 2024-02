Silvestre Dangond reaccionó a tendencia que protagonizó con Dua Lipa; dijo que busca al responsable hacerlo viral en redes

Silvestre Dangond indicó que está buscando al responsable de volverlo tendencia

“Al día siguiente me dice mi esposa: ‘Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme, mira lo que me mandan’, y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije ¡wow!”, afirmó en la conversación.