Piqué habló sobre la posibilidad de vivir en Latinoamérica: estas serían sus razones

¿Gerard Piqué se mudará a Latinoamérica?

“La verdad que no. No me lo he planteado. Creo que la liga Américas, que es la que sucede en México, está muy bien llevada por su presidente, Miguel Layún (exfutbolista de la selección azteca), y por su director de competencia, Marc Crosas”, indicó el fundador de Kosmos.