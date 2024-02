‘La Voz Kids’: Greeicy se mostró ‘furiosa’ con Aleks Syntek y se desquitó en pleno programa

Desde el primer momento en el que la participante empezó a cantar, la artista caleña se mostró encantada con el tema que eligió para su audición y mientras disfrutaba el show, su compañero Aleks Syntek no lo pensó dos veces para oprimir rápidamente el botón, con la intención de que hiciera parte de su equipo. Por eso, a los pocos segundos, Rendón le siguió los pasos y apenas se volteó, le hizo una señal a la concursante para que la eligiera como su entrenadora.

“Cantas muy bien y tienes una luz que emanas hacia todos lados, yo veía así como me llegaba luz en la silla, por eso fui el primero en picar el botón, oye, me conquistaste. Ojalá que te quedes en mi equipo”, expresó el cantautor mexicano cuando Karol terminó su interpretación.

Por su parte, Greeicy destacó que había elegido una canción hermosa de una artista de la que es fanática por sus letras y tono de voz, asegurando que ese era uno de sus temas más complejos y, por ende, un reto muy grande para la menor que lo asumió a la perfección. “Te sentí un poquito nerviosa, pero eso es normal, es natural, a mí todavía me pasa. Siento que eso es parte del respeto que uno tienen por hacer las cosas bien, por el arte, por lo que a uno le apasiona. Bienvenida, qué rico que hicieras parte de mi equipo”, dijo.

¿Por qué se molestó Greeicy con Aleks en La Voz Kids?

Cuando llegó la hora de conocer el equipo con el que se iría la menor, tanto Greeicy como Aleks usaran sus estrategias para convencer a Karol. “De verdad me encantaría acompañarte. Siento que tienes un estilo de voz que se acerca mucho a lo que a mí me gusta, al tipo de música que me gusta, así que siento que tengo mucho por aportarte”, comentó la artista caleña con la intención de llamar su atención.