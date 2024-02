Samo, asesor de Andrés Cepeda en ‘La Voz Kids’, rompió el silencio y aclaró por qué salió de Camila

¿Por qué salió Samo de Camila?

En una conferencia de prensa en México, Samo decidió pronunciarse y aclarar lo que se especulaba, precisamente sobre su salida del grupo mexicano. “No me salí de Camila. El público piensa que me salí, porque quería ser independiente, por ego, por ser la estrella, pero siempre he dicho que me gusta compartir y disfrutar del talento de los demás”, apuntó el cantante.