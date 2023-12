Gineth Fuentes, viuda de Jota Mario, halló regalo que le tenía el presentador; se llevó sorpresa al abrirlo cuatro años después

Sin embargo, el 6 de junio de 2019 el mundo del entretenimiento vivió una fuerte pérdida tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento en el Hospital de Bocagrande, en Cartagena. El paisa perdió la vida e impactó a sus familiares, amigos y seguidores, quienes estaban al pendiente de su estado de salud, el cual no era el mejor para esa época.

Regalo de Jota Mario para Gineth Fuentes

“ Muchas cosas las descubrí cuando él ya no estaba. Yo sabía que esa carpeta existía y que él efectivamente tenía muchas cosas personales mías en esa carpeta. Pero algo de lo que yo no tenía ni idea era de la existencia de una carpeta que se llamaba ‘Poemas Neth ’”, comentó.

De igual manera, Gineth Fuentes afirmó que sabía de la existencia de estos archivos, pero no tenía idea alguna respecto a las grabaciones que hizo el presentador, donde narraba y musicalizaba lo escrito por él. Al escuchar de nuevo su voz, la mujer quedó sin palabras y la sorpresa invadió todo su ser.

“Yo sabía que esos poemas existían porque él una vez me los mandó […]. Lo que no sabía era que él en algún momento de su vida se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos. Cuando me encuentro esa carpeta y le doy ‘play’, vuelvo a oír la voz y dije ‘uy, Dios mío’… apagar (le dio apagar)”, aseguró sobre este instante que atravesó.