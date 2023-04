“Gracias, Dios”: Gregorio Pernía derrocha amor en redes con emotiva dedicatoria a su esposa y su hija

El actor no se quedó con nada y dejó su corazón expuesto en su perfil de Instagram.

Millones de personas en Colombia y todo Latinoamérica están acostumbrados a ver al actor Gregorio Pernía en situaciones álgidas de mucha acción y mucha fuerza, en las que el cucuteño hace gala del cuerpazo que ostenta a sus 52 años y el buen estado físico con el que desempeña coreografías muy elaboradas manipulando todo tipo de artefactos explosivos.

Ahora, también se ha podido ver todo el derroche de sensualidad y galantería del actor a través de sus papeles en series como Tres Caínes, Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plata nos separe, con los que no solo deja ver todo su arsenal de conquista y lo pasional que puede llegar a ser, sino que también hace volar la imaginación de aquellos que amarían poder tener muy cerca a semejante representante del género masculino colombiano.

Gregorio Pernía cocina, trabaja, baila, le gusta estar en familia y es fiel. - Foto: SEMANA

Aunque todo esto hace parte de las virtudes de Gregorio, él también es un hombre tierno, humilde, sencillo, divertido y muy agradecido con todo lo que la vida le ha dado, entre lo que él siempre resalta a las dos personas que acompañan su día a día y le llenan su corazón hasta hacerlo rebosar con demostraciones tiernas y cariñosas de todo ese amor que siente por ellas: su esposa y su hija.

Prueba de ello es la última publicación del actor en su perfil oficial de Instagram, en la que se muestra muy feliz abrazando a sus dos mujeres, postal que está acompañada de un texto que el cucuteño escribió desde el corazón y que ha cautivado a más de 27 mil cibernautas, quienes obviamente dejaron su respectivo like en el post.

Gregorio Pernía - Foto: SEMANA

“Ellas me llevaron a encontrar muchas cosas bellas en la vida. Luna a tener una princesa en mis brazos, con cambio de pañales, trasnochos, llantos y sonrisas regaladas en la madrugada, en un proceso de amor, discusiones, abrazos, disciplina y el que tiene hijos me puede ayudar a completar estas palabras de papá; y Érika ha ayudado a transformar, evolucionar, en la entrega, a formar equipo y sobre todo en dar amor”, escribió el actor resaltando cada atributo de sus hermosas acompañantes.

Pero ahí no quedó la hermosa dedicatoria, Pernía también confesó que sin ellas su realidad sería muy sombría y también agradeció por traer luz y amor a su vida. “Ustedes saben qué cosas más ❤️, las princesas de mi casa, ella me dio una familia, algo olvidado hoy en día, en un mundo frío en el que ellas me calientan mis días, mis noches, mi amanecer; gracias a Dios por darme cosas bonitas”, agregó el actor.

Obviamente, esta publicación no iba a pasar desapercibida por los más de 7,1 millones de seguidores que tiene el actor en Instagram, quienes le dejaron su respectivo mensaje en la sección de comentarios, donde solo se leen halagos y felicitaciones para el cucuteño, quien ha tenido una vida personal atareada y ahora goza de mucha tranquilidad y paz.

Gregorio Pernía y Luna Pernía. - Foto: Instagram: @gregoriopernia

“Que hermosas palabras ❤️ Que Dios bendiga siempre tu hermosa familia y que caminen siempre juntos de la mano”; “Me quedo con esa hermosa frase: ‘ella me dio una linda familia’, bellas y sentidas palabras”; “Que Dios te bendiga siempre por darle la importancia que merece la familia, siendo tú un hombre tan elegante y deseado por muchas mujeres, pero elegiste una como debe ser”; “❤️ Tenés a una reina y una princesa 😍 INCREÍBLE, qué más le podés pedir a esta vida 🙌 Bendiciones desde Argentina”; “Muy bien que tú presentes a tu familia, así frenas a las a aves de rapiña, porque tú eres muy atractivo, con respeto”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.