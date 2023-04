Greeicy Rendón reveló el tip más escondido para evitar los celos en pareja

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional, demostrando su amor en los escenarios de sus giras en conjunto y a través de sus redes sociales oficiales, donde ambos se muestran en situaciones cotidianas donde el amor, la pasión y la ternura son las protagonistas de una historia de cuento de hadas muy a la nueva era y ambientada con sonidos urbanos.

Fruto de este amor es Kai, el primogénito de la pareja, quien también se ha robado los corazones de los más de 21.8 millones de seguidores que tiene la caleña en su perfil oficial de Instagram, donde muestra sus pilatunas y sus mejores ángulos sin revelar su rostro, pues su identidad es guardada con recelo por los dos cantantes.

Todos los momentos hermosos con Kai y las experiencias que han vivido Greeicy y Mike Bahía juntos confirman lo sólida que es esta pareja, sin embargo, como cualquier otra, también tienen algunas crisis que deben sortear y uno de los motivos que a veces se presenta en las discordias de los caleños son los celos, tema de conversación entre la intérprete de Destino y su fanaticada en un video en vivo que estaba realizando.

En dicha transmisión, Greeicy habló de cómo los celos se presentan y cómo ella identifica su origen para saber cómo abordarlos, pues a veces sí son generados por acciones que se deben atajar de inmediato, pero en otras ocasiones son simples atisbos del ego que no necesitan involucrar a la otra parte para hacerlos desaparecer, y así evitar una discusión que no tiene sentido.

“En mi caso hay momentos donde yo siento celitos de bobadas, pero ¿ustedes creen que yo molesto? No, yo sé cuándo siento celos que yo digo, ‘estos son ganas de joder la vida’ y yo no molesto por eso, porque la única que voy a quedar mal soy yo y obviamente me fijo mucho antes de encontrar la gente en mi vida y sobre todo en la pareja”, declaró la cantante.

Ahora, Rendón también fue muy honesta al decirle a sus seguidores que la familia es lo único que los seres humanos no pueden elegir, por ende, las parejas pueden perfectamente ir y venir y cuando una persona no está respetando ni valorando la presencia de la otra, “es mejor darse la manito, me aportaste y te aporte y adiós”, afirma la cantante dejando claro que es mejor estar soltero a conformarse con alguien que no cumple las expectativas.

Kai ya “monta en moto”

Kai es uno de los bebés más famosos de Colombia y todo por cuenta de sus padres, quienes no dudaron un solo segundo en compartir con sus millones de seguidores todos los pormenores de su vida, incluso cuando aún estaba en el vientre de la caleña.

Hace pocos días Greeicy dejó ver uno de los prematuros gustos del bebé con referencia a uno de los vehículos más apetecidos por los famosos en Colombia: las motos.

En dicho clip se ve que la cantante está montada en una moto con su hijo y este, como si se tratara de un reflejo muy natural o una acción que él ya ha hecho por mucho tiempo, alarga su mano hasta alcanzar el acelerador del vehículo y mueve su muñeca de la forma apropiada para poner en marcha dicha motocicleta, dejando perplejos a su madre y aquellos que están a su alrededor.

“Grosero… Grosero… ¿Quién le enseñó esas groserías?”, le dice Greeicy a su bebé mientras lo abraza, lo besa y lo “apapacha”, dejando a la posteridad uno de los momentos más bellos de madre e hijo que se ha podido ver en su perfil oficial de Instagram, donde también promocionó un encuentro con sus fans que tendrá lugar en un chat que tiene en la red social Telegram.