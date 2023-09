Habló bailarín que “trabajó” en video de Shakira y ventiló extraña petición que les hizo la artista

Pese a que no tuvo ningún tipo de problema durante el rodaje, el joven señaló que los encargados de la producción les advirtieron a todos los integrantes del staff que no podían tener contacto visual con ella, ni siquiera los que tenían algún plano cerca de la colombiana.

“Por ocho horas de trabajo cobramos 55 euros , y la verdad fue una jornada bastante complicada. Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle”, indicó inicialmente.

Luego, enfatizó: “nos decían que no podíamos hablar con ella directamente. De hecho, mi compañero que se cruza con ella en el video tuvo que hablar con el coordinador para pactar cómo se iban a chocar. Lo único que nos pidieron fue eso”.

Con respecto a estas declaraciones, la periodista Lorena Vázquez señaló que habló con el entorno de la colombiana, el cual indicó que en este momento no quieren entrar en esos temas.

La mujer, de igual manera, aprovechó el impacto que ha tenido la última canción de Shakira para señalar nuevamente que esta es una mala jefa y que su experiencia con ella no fue para nada buena. Asimismo, contó que Gerard Piqué, aparentemente, sufrió mucho por las diferentes actitudes que tenía la cantante.

“Era nefasto el trato. Cuando pones por contrato que los figurantes se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared cada vez que pasas, no hay más palabras. Cuando dices que nadie te mire a los ojos, ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional. Shakira es una mujer con muchas fobias e inseguridades. No sabéis lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard”, sentenció.