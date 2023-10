Hallan “macabro” objeto en túnel de El Virrey, donde Luis Andrés Colmenares fue encontrado hace 13 años

“Alcancé con la luz de mi linterna a ver un destello, algo que reflejaba la luz en mí. Me acerqué, y semi enterrado entre los escombros, había un objeto, un objeto envuelto en plástico negro, pero no una bolsa de basura común, sino un plástico muy duro . Y, además, estaba enlazado con cinta aislante negra”, agregó.

“A mí casi no me gusta hablar de esas cosas, porque muchas veces me han tildado de loca y bruja. Son cosas que uno no se explica, pero Luis Andrés me dijo en el garaje que olía a flor de muerto. En La Guajira, cuando se habla de eso, es que viene una tragedia. Nunca pensé que fuera verdad ese dicho”, precisó la mujer.