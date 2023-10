Padre de Colmenares hace dura confesión a 13 años de la muerte de Luis Andrés y pide “fortaleza para seguir”

“El último abrazo nunca lo voy a olvidar, le recomendé que cuidara a su mamá. Todavía recorro el caño de la calle 85 y me paro en el lugar en el que murió. Paso, camino allí y me paro ahí, porque un grupo de personas le pusieron una placa de conmemoración”. expresó en aquel momento.

Padres de Colmenares se separaron

“Nos fuimos llenando de mucho resentimiento. Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas. Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, precisó Escobar.