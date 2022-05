‘Hasta que la plata nos separe’ sale de horario estelar; Carmen Villalobos defiende su actuación

La nueva versión de la recordada producción colombiana Hasta que la plata nos separe tiene opiniones divididas entre los televidentes. La novela, que también se estrenó en la cadena internacional Telemundo, tuvo que salir del horario estelar de la noche de este canal y ahora se emite en las tardes, a la 1:00 p. m.

Al parecer el nivel de audiencia no fue el esperado entre la comunidad latina de Estados Unidos y tuvo que salir del llamado prime time. Ante esto, los que siguen la novela han enviado mensajes tanto de apoyo como de crítica.

“Me voy a meter a la boca del lobo. Muy difícil para la señora Villalobos llegarle al nivel de actuación de Marcela Carvajal”, fue la opinión de un seguidor de la telenovela. La actriz contestó. “No te preocupes. Es tu opinión y es súper respetable. Nunca fue mi intención imitar a Marcela! Hice mi propia versión de la mano de mis directores! Un fuerte abrazo! Ojalá sigas viendo la novela, como hasta ahora”, respondió la colombiana de manera tranquila ante la queja en redes sociales.

En Colombia, la novela sigue permaneciendo en su horario, 9:30 p. m. de lunes a viernes, a pesar de que los números en la televisión nacional tampoco son los mejores, ya que según datos de Kantar Ibope Media, compañía que recoge el rating, la ubicó en el octavo lugar de audiencia del jueves 26 de mayo de 2022, siendo incluso superada por la repetición de la novela Nuevo rico, nuevo pobre.

Hace poco, Villalobos también fue tendencia en redes sociales. La barranquillera contó en sus historias de Instagram una situación que la tiene muy triste. Lejos de las especulaciones de su separación, Villalobos narró que se siente triste por algo que les sucedió a sus mascotas.

“Uno de mis perritos, Capo, estuvo muy enfermito. Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo (las otras mascotas) también se pusieron mal, entonces hoy pasé un día difícil porque, pues, estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso”, narró la actriz.

Carmen Villalobos también explicó que sintió la necesidad de contar lo mal que la pasó por la enfermedad de sus mascotas, luego de un día de grabaciones. “Les cuento esto porque es importante también expresar lo que uno siente, porque si uno no dice lo que pasa, pues las personas que están alrededor no son adivinas y no van a saber. Muchas personas me preguntaron que qué tenía. Y yo: ‘Mis perritos están enfermos’. Entonces, pues nada, un día a la vez”.

La actriz mencionó que confía en el tratamiento que les hicieron y espera la recuperación de sus mascotas; además, indicó que “todos tenemos un mal día, no todo es felicidad”, pero destacó que ella envía mensajes para contagiar a sus seguidores de felicidad con sus publicaciones en redes sociales. Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo han estado un poco distanciados, principalmente por los diferentes proyectos profesionales en los que está trabajando cada uno.