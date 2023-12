Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, les pasó factura con canción a sobrina y excuñada tras ‘raye’: “Las cosas como son”

No obstante, a la lista de polémicas también se sumó el ‘raye’ que existía entre los familiares de Darío Gómez y Olga Lucía Arcila, exesposa y exmágener del cantante popular, quienes no sostenían buena comunicación ni una cercanía. A este pleito se sumó Catalina Gómez, hija del artista, quien manifestó en otros momentos lo poco que quería a los hermanos de su padre.

“Ay, bueno, eso sí, tengo yo. Soy muy sincera y, de pronto, hay mucha gente que no le gusta que una sea sincera. Pero pasaré por grosera, a veces, pero no quiero ser grosera. No los quiero, por cómo fueron con mi papá. Mi papá, a toda su familia, les dio la mano y mi mamá también. Han sido seres espectaculares y muy bondadosos y muy buenos. No solo con los de la calle, también con la familia, solo que hay gente que no valora eso y no pagan bien”, apuntó a mitad de 2023.