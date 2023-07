Darío Gómez: Novia del artista comparte imágenes inéditas de sus últimas horas de vida al cumplirse un año de su partida

Un 26 de julio de 2022, Colombia despidió a uno de sus más queridos intérpretes: Darío Gómez, uno de los pioneros y más importantes exponentes de la música popular en el país.

Tras el fallecimiento del llamado ‘Rey del despecho’, se fueron revelando algunos detalles desconocidos sobre su vida. Y quizás el más sorprendente estuvo relacionado con la relación amorosa que durante doce años sostuvo con Johanna Vargas, una mujer 30 años más joven, con quien la voz detrás de ‘Nadie es eterno en el mundo’ compartió sus últimas horas de vida, antes de morir en una clínica en Medellín. Hasta entonces, dicha relación había sido de bajo perfil.

Precisamente, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Gómez, Johanna Vargas le dedicó un sentido homenaje en sus redes sociales, el cual acompañó con imágenes inéditas grabadas por una cámara de seguridad sobre las últimas horas de vida del artista.

El mensaje está acompañado de un emotivo video, narrado por Johanna y, en algunos momentos, el propio Darío Gómez, sobre cómo fue la vida en pareja, sus rutinas, el amor que se tenían y hasta el cariño que profesaban por sus perros. | Foto: Captura de pantalla de Instagram/ @ninivargas06

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperare solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad. Te amo mi bebe”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Últimas horas Darío Gómez | Foto: Captura de pantalla de Instagram/ @ninivargas06

“Contigo aprendí que el verdadero amor trasciende a través del tiempo y el espacio. Porque, aunque ahora no estás físicamente, te sigo amando con todas mis fuerzas. Es cierto que gran parte de mí se fue contigo. Pero, mi mente está llena de todos tus recuerdos, de cada momento vivido a tu lado. Y es que, aunque el tiempo se convierta en años, siento como si hubiese sido ayer que estabas conmigo”, comienza Johanna en su relato.

En la narración, la novia del cantante contó cómo fue la última noche noche que compartieron juntos, “entre juegos y caricias con los ‘chachorritos’”, como llamaban a Beethoven y Abril, sus perros. “Sé que tu imagen y tu voz aún la tienen presente, aún perciben tu olor en tus zapatos”, asegura Johanna.

En otro momento, y con voz sentida, la pareja sentimental del artista se refiere a “esa última cena que te preparé, cómo me hubiera gustado prepararte tu plato favorito y hacer de esa noche la más especial. Pero, sé que no hizo falta porque estuvo llena de conversaciones, alegría, ternura y paz. Estábamos los cuatro, compartiendo una noche más, sin saber que iba a ser la última”.

“Mi último despertar teniéndote a ti frente a mí con esa taza de café”

Johanna narra que el cantante de 71 años solía despertarla todos los días con un tintico. “Así lo hiciste esa madrugada. Ese también iba a ser mi último despertar teniéndote a ti frente a mí con esa taza de café. Después de llenar tu crucigrama esa mañana, era hora del mecato a los ‘chachorritos’, como los tenías acostumbrados. Los platanitos para los pajaritos. Siempre me decías que te despertaban muy temprano pidiéndote el desayuno”.

En la narración, la novia del cantante contó cómo fue la última noche noche que compartieron juntos. | Foto: Captura de pantalla de Instagram/ @ninivargas06

La novia del artista confiesa que ninguno presentía que ese día “se te estaba acabando el tiempo. Y le diste cuerda a ese reloj del que te gustaba escuchar los campanazos cada hora”.

También reveló que, días antes, ella había tenido sueño con Gómez. “Me desperté muy preocupada. Con mi voz entrecortada y lágrimas en mis ojos, desconociendo que en ese sueño me daban señales casi precisas de lo que te iba a suceder esa tarde. Tú me tranquilizaste, me dijiste que todo estaría bien (...) Sospechabas que mi sueño era una señal y me pediste que hiciera esa llamada para preguntar por tu hermano, que estaba muy mal en un hospital”.

Sin imaginar que sería el último, Johanna preparó el desayuno favorito del cantante “y te lo llevé a la cama, como lo hice muchas veces. No sabes cómo me gustaba cocinar, pero tu eres mi inspiración porque ya nada es igual”.

En el video, Johanna narra que Darío Gómez salió de la casa, ese 26 de julio de 2022, para cumplir con un compromiso. “Antes de tu salida, me pediste un tintico, fue el último que nos tomamos juntos, escuchando tus historias, que me contabas una y otra vez. Tus carcajadas, tus chistes inventados, ese sonido de tu voz diciéndome que me amas. (...) En ese mediodía lluvioso nos despedíamos, como cualquier otro día del que ibas a regresar más tarde. Ese fue nuestro último beso y la bendición que nunca nos faltaba. Acomodé los puños de tu camisa mientras me decías que volverías rápido a descansar y disfrutar de ese almuerzo del que estabas antojado. Y aunque estaba ya preparado, tu aún no tenías hambre. Y me diste un ‘hasta luego, ya vengo’, que nunca fue”.

Darío Gómez y Johana Vargas nunca se casaron oficialmente | Foto: Instagram: @masrechismes/@elreydeldespecho

“Tu presencia física se fue para siempre de nosotros, muchas veces he buscado tu mirada, tu sonrisa, tu voz entre la gente, aunque sé que no encontraré de nada. No me voy a despedir para siempre”, finaliza la pareja sentimental del cantante.