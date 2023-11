Hija de actores Aida Bossa y Julio César Herrera sufrió accidente y terminó en silla de ruedas, ¿qué le pasó?

Cuando una persona se marcha de vacaciones con sus seres queridos, a cualquier parte de Colombia o del mundo, solo espera pasar momentos verdaderamente hermosos. Pero, en algunas ocasiones, esto no es así y lo que se esperaba fuera una experiencia fantástica termina siendo una accidentada.

Aida Bossa y su hija decidieron ir a Central Park para realizar las actividades que se pueden hacer en ese lugar. En esta época del año, son muy comunes en Nueva York las pistas de hielo y ellas no perdieron la oportunidad de vivirlas.

Cuando todo era alegría para las mujeres, un accidente amargó el momento. Mikaela, la hija de Aida Bossa, sufrió una caída que, al parecer, no sería de gravedad. De hecho, una persona la auxilió en la pista de hielo y les dijo que no era de gravedad, que no era para preocuparse.