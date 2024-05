¿Hubo otra? Greeicy se sinceró sobre sonada infidelidad de Mike Bahía con joven en Perú

“ Hoy tengo el tiempo limitado, pero uno escucha comentarios por ahí … Siempre nos ha pasado, ha habido momentos donde [la gente] nos han separado, hemos terminado, él me ha montado los cachos; un día dizque me montó los cachos con una peruana que, según yo, es mentira. ¡Vaya a ser verdad, no lo sé! Pero yo creo que no”, expresó Greeicy en la conversación.

“De hecho, el que me contó fue Mike. Él me dijo: ‘mira lo que está saliendo’, y creo que él estaba viajando y yo también como que yo nunca…. No sé, yo siento que el día que pase algo y yo tenga que enterarme, eso será tan real que lo voy a sentir. Por eso, yo de verdad que no le pare bola. He sido muy tranquila en ese sentido, y es que tengo un hombre que me da tranquilidad […] No le invertí tanto tiempo, por lo menos él me contó el chisme”, confesó sobre el tema la cantante.