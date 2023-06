Influencer conocido como ‘El chico de la ruana’ fue víctima de millonario robo en Bogotá junto a su novia

Las redes sociales se han convertido en la plataforma para que miles de jóvenes se destaquen y logren millones de seguidores a través de contenidos llenos de humor, reflexión o consejos para el estilo de vida. Mientras algunos se han dedicado de lleno a compartir fragmentos de su día a día o bromas pesadas, otros han visto resultados al tener factores diferenciales que, además de traerles audiencia, les permita dejar un mensaje.

Uno de los que más se ha destacado en Colombia es ‘El chico de la ruana’. El bogotano con raíces boyacenses ha aprovechado sus perfiles digitales para crear material humorístico en el que se destaque la vida en el campo. Tal elemento le ha hecho conectar con varias generaciones y no solo en la ciudad, sino también en zonas rurales.

Julián Pinilla es más conocido como 'el chico de la ruana' en redes sociales. - Foto: Foto: Instagram @julianpinillaa

Con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram y TikTok, Julián Pinilla también ha impactado con videos en los que resalta la conmovedora historia de algunas personas necesitadas o con discapacidades, a los que acostumbra a ayudar con dinero u otro tipo de elementos donados.

Asimismo, recientemente se le ha dado por incluir a su novia, la también influenciadora Gina Paola Rivera, en los clips que crea.

No obstante, el pasado jueves 29 de junio, la pareja fue tema de conversación al anunciar una lamentable noticia. Y es que los creadores de contenido fueron víctimas de un millonario robo en Bogotá la semana pasada.

“Queremos contarles esto tan aterrador que vivimos, donde nadie está exento de que le pase, hoy fuimos nosotros, mañana puede ser alguno de ustedes”, mencionaron.

Según lo que comentaron, se subieron a un taxi el sábado 24 de junio. Al estar en el vehículo por más o menos cinco minutos, otros sujetos se subieron.

Estos, siendo cómplices con el conductor, comenzaron a golpear a Pinilla y amenazaron a los dos con arma blanca, manteniéndolos en el carro durante unas tres horas, tiempo en el que los forzaron a darles las contraseñas de las tarjetas que llevaban y despojándolos de otros objetos de valor.

Al lograr su cometido, los delincuentes dejaron a la pareja de influencers en Ciudad Bolívar.

“Queremos hacer esta denuncia pública porque no queremos que a nadie le pase esto, ya hicimos las respectivas denuncias y todo el tema legal. Pero queríamos compartir esto con ustedes, que nos ayuden a compartir este video para que sepan de esta modalidad de robo”, agregaron las víctimas en sus redes sociales.

'El chico de la ruana' fue violentado en medio de un robo en Bogotá. - Foto: Foto: Instagram @julianpinillaa

Así fue el violento atraco en contra de la reconocida influencer ‘Marce la recicladora’ en Santa Marta

Las redes sociales, habitual escenario empleado por Sara Samaniego, la persona detrás del personaje de ‘Marce la recicladora’ para la difusión de su contenido pedagógico para la protección del planeta, fueron ahora el canal empleado por la misma mujer para elevar públicamente una denuncia sobre el lamentable hecho del que fue víctima en días pasados en la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

“Me robaron dos teléfonos, el parlante, un micrófono, mi agenda… pero no me pueden robar esto que estamos viviendo”, advirtió a través de su canal de Instagram la influencer, quien compartió además un video que da cuenta de los momentos en que es víctima de un violento hurto en la ciudad de Santa Marta, cuando un delincuente le arranca bruscamente su bolso y emprende la huida.

“Anoche, después de abrir el corazón alrededor de una fogata y llorar de felicidad, y agradecimiento, pasé a llorar de tristeza con este robo, porque la verdad es difícil entender que a uno le pase esto”, sentenció Samaniego a través de las redes sociales haciendo referencia al robo ocurrido justo en medio de un viaje en el que ella, una periodista de Bogotá, decidió cumplir el sueño de cinco recicladores de conocer el mar.

'Marce la recicladora' cuenta apartes del robo sufrido en Santa Marta. - Foto: Twitter/@marcelarecicla1

“Me da mucha rabia que esto pase en nuestro país, que haya tanta desigualdad, yo sé que si alguien roba no lo hace porque quiera hacerle el daño a otro, sino porque no tiene otra manera de sobrevivir, eso no justifica nada, uno tiene que trabajar”, sentenció Sara, en un video también difundido en sus redes sociales, en el que incluso advirtió que debió grabar en un espacio interior, pues, si bien comenzó la denuncia con un video grabado en la playa, los recientes hechos, y el ser rondada por un joven que le estaba ‘viendo el celular’, le sembraron el temor de volver a ser víctima de los amigos de lo ajeno.

“Uno tiene que trabajar por lo que quiere”, sentenció la joven conocida por su papel de ‘Marce la recicladora’ con el que ha alcanzado importante reconocimiento en las redes sociales, como una de las abanderadas del cuidado del medio ambiente en Colombia a través de mensajes y videos encaminados a generar conciencia sobre la importancia de reciclar, enseñando incluso el modo correcto de hacerlo.