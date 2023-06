Yina Calderón lo volvió a hacer, estrenó guaracha con canción famosa y le llueven críticas

Yina Calderón es una mujer fuerte y con carácter que no le teme a absolutamente nada, pues ha tenido que vivir tantas cosas, en sus cortos 31 años, que ya tiene una fortaleza innata para recibir todo tipo de comentarios, ya sea por sus emprendimientos, sus polémicas en redes sociales, sus peleas con colegas, sus borracheras o incluso sus cirugías estéticas, que en su mayoría han sido para mejorar su apariencia, pero otras han sido para atajar las consecuencias de los biopolímeros.

Pero ahora la huilense puso a hablar a medio Instagram con el lanzamiento de su nueva guaracha, cuya melodía es una muy conocida por la mayoría de países hispanohablantes, pues la canción que la contiene fue un boom musical a inicios de la primera década del 2000, y desde ese momento hasta hoy ha sonado en millones de fiestas en los segmentos de “la hora loca”.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Se trata del famoso Aserejé, canción interpretada originalmente por el grupo femenino español Las Ketchup, quienes pusieron a medio mundo a replicar su coreografía, muy fácil de aprender, mientras cantaban la retahíla de palabras sin sentido que tiene el coro del sencillo, que ha pasado por generaciones y hoy sigue generando euforia cada vez que suena.

Esto lo tiene muy claro Yina, por lo que decidió adaptarlo a su característica guaracha, cover que no solo se lanzó con su sonido característico de trompetas y betas, también lo hizo de la mano de un videoclip en el que ella y su familia se disfrazaron de personajes muy particulares, para recrear situaciones cómicas y bizarras mientras suena el famoso Aserejé.

La 'influenciadora' no gustó en Europa y la ven raro. - Foto: Foto tomada de Instagram @yinacalderonoficialdj

Fue en las redes sociales donde Yina empezó a promocionar su más reciente guaracha y sus videos se replicaron en diferentes cuentas, donde los cibernautas no perdieron el tiempo y empezaron a opinar, dejando ver que cada vez las guarachas de Yina despiertan más inquietud por la dinámica familiar de los Calderón, con un gusto y pasión por este tipo de electrónica, que la DJ toca alrededor del país en eventos privados.

“Hahahahahaha, esa familia no es normal, claramente, hahaha”. “La mamá de ese niño que sale en el video, cómo le daña la vida así, ja, ja, ja ¡¡¡Que pecaito!!!”. “A esta mujer sí que la apoya la familia”. “Ya decía que hablar de Legarda era porque necesitaba atención para algún Nacoproyecto”. “¿Por qué expone así a la mamá?😂”, “Peores cosas vendrán, dice La Palabra😢”. “Ellos me recuerdan a la familia Reyes 😂😂😂”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación de Rastreando famosos.

Antes de que Yina lanzara su guaracha, ella ya había generado un revuelo en las redes con las últimas declaraciones que hizo en sus historias de Instagram, donde reveló un secreto muy bien guardado que casi nadie sabía: su supuesta relación con el fallecido cantante Legarda.

“Él (Legarda) ya falleció. Me están preguntando si lo conocí y sí… Imagínense que esta señora (la mamá de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba”, relató la también DJ de Guaracha. En la misma línea, dijo: “Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él. Las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y al él no le gustaba casi tomar; entonces, no se dio, pero era un ser humano increíble. Ese man era un bacán y era muy guapo, qué falla”, manifestó Calderón frente a la pantalla de su teléfono celular.

Yina Calderón y Fabio Legarda, respectivamente. - Foto: Instagram: @yinacalderondjoficial / @legarda

Ante esto, varios perfiles de chisme y entretenimiento recopilaron las historias que la exprotagonista de Novela compartió en Instagram. En efecto, las posturas por parte de los usuarios digitales no dieron espera. Por ejemplo, en el perfil de Rechismes, es posible leer todo tipo de comentarios:

“No le creo absolutamente nada”. “Y el pelao’ ni cómo defenderse”. “Ese fue el momento más humilde de Legarda”. “Legarda es capaz que resucita solamente para negar estas declaraciones”. “Ella dice ‘mi mamá está de testigo’ y la señora le sigue la corriente pa’ todo”. “Primero dice YO SALÍ CON ÉL y al final dice YO LO DISTINGUÍ 😂, de distinguir a salir con alguien hay mucho trecho mami”. “Legarda retorciéndose por no poder defenderse para desmentirla”, le comentan en Instagram.