¿Embarazada? Hermana de Yina Calderón aclara rumores de un supuesto bebé en camino

Yina Calderón es una de las mujeres más relevantes en las redes sociales y todo porque muchos cibernautas colombianos siguen muy de cerca todo lo que tienen que ver con ella, desde sus negocios y sus polémicas, hasta las personas que la rodean, como sus hermanas y su mamá, a quienes ha mostrado en los videos de sus guarachas y los en vivos que hace en Instagram cuando realiza sus cuestionables fiestas.

Juliana Calderón, hermana mayor de Yina, también ha adquirido algo de fama gracias a la exposición mediática de la DJ y ella misma, siendo abogada, ha incursionado en la creación de contenido y el emprendimiento de productos capilares, más específicamente las keratinas, generando así una audiencia propia adicional a la de la “reina de las fajas”.

Yina Calderón y Juliana Calderón - Foto: web

En sus historias de Instagram Juliana muestra todo lo que compete a sus keratinas, algunos tips sobre leyes dada su profesión de abogada y algunos detalles de su vida privada, como momentos que comparte con su novio y con su familia. Fue uno de estos el que puso a hablar a millones de usuarios de las redes sociales y todo por una pose en la que tanto Juliana como su pareja daban a entender que la familia Calderón podría estar creciendo.

En dicha imagen el novio de Juliana la estaba abrazando por la espalda y tanto las manos de él como de la abogada reposaban en el vientre de Calderón, asunto que fue tomado como una señal de que la empresaria estaba esperando su primer hijo. Esto empezó a volverse tema recurrente en las secciones de comentarios de los post de Juliana y hasta en su mensaje directo, por eso la hermana de Yina tuvo que dedicarle una historia al tema para aclararlo de una vez por todas.

Juliana se despachó contra Castillo en sus redes sociales. Foto: Instagram @keratinasjulianacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @keratinasjulianacalderonoficial.

“Les aclaro ese tema. Es que yo subí una foto con mi novio y se ve como si yo estuviese embarazada, pero no, en realidad fue la cirugía que me hice y el estómago lo tenía muy hinchado… Entonces estaba era recién operada de la cirugía que me hice recientemente, eso fue lo que pasó”, afirmó Calderón en su video, respondiendo una de las preguntas de sus seguidores.

El retoque estético de la mamá de Yina

Además de ser una influencer y una DJ, Yina Calderón es una empresaria del mundo de la belleza y la cosmética, por eso no se pierde ninguna plataforma que tenga que ver con esta industria. Expobelleza fue su última parada y en Plaza Mayor, en Medellín, hizo presencia con sus fajas y todos los talentos que ella muestra a diario en sus redes sociales, como sus guarachas y todos los otros emprendimientos que tiene en el mercado.

Yina Calderón junto a su mamá - Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: yinacalderondjoficial

Pero Yina no estuvo sola, además de estar acompañada de sus bailarines con poca ropa y de los empresarios con los que hará presencia en el desfile del orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de la Eterna primavera, Calderón también contó con la compañía de su hermosa madre, Merly Ome, quien al igual que la DJ es fanática de la estética y de verse mucho más bella de lo que ya es.

Por eso en su recorrido en la feria no dudó de hacer las paradas pertinentes para adquirir todo tipo de productos que no solo le ayuden a cuidar su cuerpo y su salud, sino a verse mucho mejor. Fue así como la mamá de la DJ terminó dejándose poner un accesorio en su rostro sin ningún tipo de dolor, porque aquel refrán que dice “la belleza duele” es parte del pasado.

Merly decidió ponerse un piercing en su nariz de una forma indolora, tal como lo mostró en las redes sociales, dejando ver que no sintió ningún tipo de chuzón cuando le pusieron su nuevo accesorio, que es pequeño, sutil y le da un tique juvenil para seguir acompañando a su hija en todos los emprendimientos que hace, donde obviamente la guaracha y la polémica son protagonistas.