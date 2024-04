Insólito: Hombre reportó como robado el iPhone que le regaló a su exnovia; la historia se hizo viral en redes

A pesar del valor económico y la cantidad de dinero que se tenga que invertir, hay quienes prefieren satisfacer a sus parejas con regalos como un teléfono celular. En la actualidad, contar con un equipo así es más que necesario, puesto que no solo facilita la comunicación, sino que también es indispensable para trabajar, estudiar y mantenerse actualizado en información.

Sin embargo, no todo es perfecto. A través de X, antes conocido como Twitter, el pasado 9 de abril, se dio a conocer la historia de una usuaria (@Angelicaconamor) que utilizó la red social para compartir con sus seguidores la molestia que le causó que su expareja reportara como robado el iPhone que le había regalado una vez que terminaron su relación.

“Saludos al hijo de pu** que reportó el teléfono que me regaló como robado. Gracias a mi familia y amigos por estar siempre para mí. Cuando uno siembra bonito, recoge bonito. Estrenando ando. Que la vida te multiplique lo que haces por los demás. El amor todo lo puede”, expresó la mujer.

Saludos al hijo de puta que reportó el teléfono que me regaló como robado. Gracias a mi familia y amigos por estar siempre para mí. Cuando uno siembra bonito, recoge bonito. Estrenando ando. Que la vida te multiplique lo que haces por los demás. El amor todo lo puede. pic.twitter.com/F9qHFKiFAp

Sin embargo, a pesar de la decisión del hombre, la usuaria adquirió un nuevo iPhone y presumió su nueva adquisición a través de una foto. Lo que la mujer no esperaba era que su publicación alcanzaría a tantas personas, acumulando más de un millón de visualizaciones. Además, los internautas también expresaron su indignación ante lo sucedido, dejando comentarios como: “Qué porquería, menos mal te libraste de él, no te ofrecería nada bueno”, “Es mejor que no tengas nada que te recuerde a ese individuo” y “Realmente hay gente miserable, pero la vida siempre nos da el doble de cosas buenas. Disfruta”.