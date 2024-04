WhatsApp podría cerrar su cuenta si no acepta las nuevas condiciones de uso que cambian radicalmente el servicio

Según información recopilada por el portal especializado en tecnología Xataka, una de las medidas más importantes es la interoperabilidad, que implica una nueva tecnología que permite a los usuarios de WhatsApp chatear con personas que utilizan otras aplicaciones de mensajería, como Telegram. Sin embargo, es importante tener en cuenta que actualmente no hay compatibilidad entre las aplicaciones, por lo que esta función aún no está activa. No obstante, según la fuente citada, es muy probable que estos chats de aplicaciones de terceros se ubiquen en un apartado dentro de la pantalla principal, separados de las conversaciones propias de la aplicación.