El truco ‘secreto’ para descubrir si un amigo lo tiene archivado o bloqueado en WhatsApp

¿Cómo saber si archivaron su chat en WhatsApp?

La función de archivar conversaciones no solo evita hablar con personas no deseadas, sino que también impide recibir notificaciones en caso de que continúen escribiendo.

Por otro lado, existe una opción más drástica: bloquear un contacto para dejar de recibir no solo mensajes, sino también llamadas y actualizaciones de estado de esa persona. Es fácil determinarlo: si envía un mensaje y solo ve una marca de verificación, significa que el mensaje fue enviado pero no recibido, lo que indica que lo han bloqueado en la aplicación. Además, si no ve foto de perfil ni información de contacto, son señales de que ya no está en la lista de contactos de esa persona.