El peligro que genera cambiar el color del icono de WhatsApp

Una vez instalada alguna de ellas, es posible cambiar el logo verde de WhatsApp por otro de un color distinto -que está disponible en internet- o por una imagen que no lo incluya, como puede ser cualquier fotografía almacenada en la galería del dispositivo.

WhatsApp logo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo tratan los datos estas app?

Si bien la personalización de WhatsApp es posible con aplicaciones externas, estas no siempre cumplen con los Términos de Servicio establecidos por la aplicación oficial, especialmente en lo que se refiere a la privacidad de los datos.

Uno de los servicios mencionados, Action Launcher, advierte en Google Play Store que es posible que comparta datos con terceros, en torno a la actividad y el rendimiento del servicio, pero que no se recogen datos personales.

Por su parte, X Icon Changer señala en Google Play Store que los datos “no se transfieren a través de una conexión segura” y que los que recopila tampoco se pueden eliminar, ya que “el desarrollador no proporciona una manera de solicitarlo”.

GBWhatsApp o WhatsApp Plus

WhatsApp también convive con otras versiones no oficiales o modificadas como son GBWhatsApp o WhatsApp Plus, que prometen ofrecer funcionalidades más específicas que la oficial y que se descargan en tiendas de aplicaciones de terceros, ya que no están disponibles en la Play Store.