Las señales clave para descubrir si el router wifi tiene un virus que está afectando la velocidad del internet

Los dispositivos tecnológicos son el blanco de los ciberdelincuentes, quienes día a día desarrollan nuevas estrategias y tácticas para cometer todo tipo de actos delictivos. No es un secreto que actualmente la seguridad en línea es un factor primordial, ya que los usuarios están cada vez más expuestos a hackeos que ponen en riesgo sus datos personales.

Mantener el router actualizado

Peligro de phishing

El phishing es una de las modalidades más comunes utilizadas por los delincuentes en línea, y el router wifi no se salva de este tipo de ataque. Los ciberdelincuentes engañan a las personas para que compartan sus contraseñas, obteniendo así fácil acceso a la red. Esto se puede lograr mediante diversas técnicas, siendo la más común el envío de correos electrónicos fraudulentos o llamadas telefónicas engañosas.

Cuidado con las contraseñas

La clave de seguridad para el acceso a la red es un aspecto crucial que no se puede descuidar. Los expertos en ciberseguridad recomiendan usar contraseñas con un alto grado de dificultad para evitar que sean fácilmente descifrables. Según Xataka, no es una buena práctica mantener la clave original que se encuentra debajo del router, ya que no cumple con los estándares de seguridad apropiados, lo que facilita el hackeo del dispositivo.