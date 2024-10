Consejos sencillos para proteger sus dispositivos en un mundo hiperconectado

Multimax, creadores de contenido especializados en tecnología, lo saben muy bien. Desde sus inicios, han compartido con su comunidad no solo las últimas tendencias tecnológicas, también consejos clave para mantenerse seguros en este ecosistema digital. ”Nos encontramos con que mucha gente no toma en serio la ciberseguridad hasta que es demasiado tarde. Nuestra misión es que la gente entienda que, con unos simples pasos, puede evitar problemas graves ”, comenta el equipo.

En la actualidad, proteger los datos no debería ser algo complicado ni exclusivo para expertos. Uno de los primeros consejos que siempre repiten los creadores de Multimax es mantenerlos dispositivos actualizados. Parece obvio, pero sorprendentemente muchas personas ignoran las notificaciones de actualización . ”La gente a veces se olvida de lo importante que es actualizar sus gadgets . No solo mejoras el rendimiento, sino que te aseguras de que las vulnerabilidades de seguridad estén parchadas”, explican.

El consejo es claro: cambiar las contraseñas tan pronto como se configure un nuevo dispositivo. Y no vale con poner el típico ”1234″. Se trata de crear contraseñas robustas que incluyan una combinación de letras, números y símbolos, y evitar usar datos personales fáciles de adivinar.

Otro paso fundamental para mejorar la seguridad, y que Multimax siempre recomienda, es activar la autenticación en dos pasos . Este proceso agrega una capa adicional de seguridad, ya que incluso si alguien obtiene tu contraseña, no podrá acceder sin ese segundo paso, como un código que te envían al teléfono. ”Nosotros lo activamos en todas nuestras cuentas y lo recomendamos a todos. Es una barrera adicional y realmente puede marcar la diferencia”, comentan desde el equipo.

Vivimos en un mundo donde muchos de nuestros gadgets están conectados las 24 horas del día, pero Multimax recuerda que desconectar o apagar los dispositivos que no se están utilizando puede ser un gran paso hacia una mayor seguridad. ”Es sencillo: si no estás usando tu altavoz inteligente o la cámara de seguridad en casa, desconéctalos. No les das la oportunidad a los ciberdelincuentes de acceder cuando ni siquiera te das cuenta”, comentan.