J Balvin, en medio de polémica, por supuestos chats con actriz de cine para adultos

El cantante y productor colombiano Jose Álvaro Osorio Balvín, más conocido en la industria musical y en el mundo de la farándula como J Balvin, se encuentra en el centro de la polémica por una presunta conversación de ‘coqueteo’ con una reconocida actriz de contenido para adultos.

Se trata de Claudia Bavel, una mujer que lleva un largo tiempo trabajando en la industria del cine para adultos, y a quien supuestamente el paisa le pide una foto sin ropa.

Si bien es cierto que el intérprete de éxitos como ‘Mi gente’, ‘In da Getto’, ‘Ahora dice’, ‘Agua’ y ‘Con altura’, entre otros, se ha destacado durante su trayectoria como uno de los exponentes del género urbano más halagados de la historia, también es importante recordar que así como ha estado en la cima de los elogios y la buena energía por parte de los amantes del reguetón y la moda, también ha sido blanco de duras críticas en diferentes oportunidades y por diversos aspectos.

El artista no ha respondido a ninguna petición de sus fans. Foto: Instagram @jbalvin. | Foto: Foto: Instagram @jbalvin.

Sin embargo, esto no es novedad entre las figuras públicas que constantemente deben lidiar con sus ‘haters’ en las plataformas digitales, quienes siempre están atentos a su contenido para criticar cualquier detalle, por más mínimo que parezca.

Aunque J Balvin ha demostrado tener la fuerza suficiente para ‘ponerle freno’ a sus detractores, hay ocasiones en que definitivamente no puede evitar que lo conviertan en tendencia por temas negativos, como el más reciente episodio en el que lo relacionan con Claudia Bavel.

J Balvin asiste a The Future of Everything presentado por el Wall Street Journal en Spring Studios el 17 de mayo de 2022 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

A pesar de que lleva un tiempo alejado de la música y del escándalo mediático porque se enfocó en disfrutar su tiempo en familia, desde que nació su hijo Río, fruto de su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, ahora se especula que le habría hecho sugestivas propuestas a la también modelo española, de 27 años, que en agosto de 2023 también fue noticia por haber sostenido un supuesto amorío con el reguetonero Ozuna.

Las supuestas conversaciones que ha tenido J Balvin con Claudia fueron reveladas por ella misma en medio de una entrevista con el reconocido periodista Jordi Martín, asegurando que le ha pedido fotos sin ropa. El video fue publicado en su cuenta de YouTube y, además de acumular miles de reproducciones, también ha desatado una ola de críticas para J Balvin.

Por otro lado, la actriz hizo referencia a otros temas que supuestamente trató con el artista como su pasado como actriz de contenido para adultos, donde le explica que desempeñó esta labor por un tiempo para sobrevivir, pero luego optó por incursionar en OnlyFans.

J Balvin en la alfombra roja de la Met Gala 2022. | Foto: Getty Images

Luego, indica que el cantante colombiano le preguntó si disfrutaba de sus grabaciones con otros actores, a lo que ella responde que no, pero él agrega según las imágenes que mostró: “No me mientas, sé honesta, porque sí lo disfrutabas bastante y ahora dices que fingías. El cuerpo no miente, Claudia. A mí no me vengas con cuentos”.

Después de su intercambio de mensajes, Claudia le envía una foto en la playa con bikini con el texto: “Igual, no te mando una foto desnuda, te mando una normal”, a lo que él contesta: “manda desnuda”.