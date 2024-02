J Balvin sufrió dolorosa pérdida; confirmó la partida de un miembro de su familia: “Acaba de morir mi gran parcero”

J Balvin reveló que murió Enzo, su perro

Por último, en un clip donde se le vio caminando por las calles, J Balvin soltó una reflexión que despertó reacciones en sus fans: “Cada vez me importa menos lo que más me importaba y ahora me importa más lo que menos me importaba. Eso fue lo que se me vino a la cabeza”.