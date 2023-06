Jaime Bayly destapó inesperada charla que tuvo con Shakira sobre un ex: “Se ha portado muy bien conmigo”

Shakira se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios internacionales, debido a todos los cambios que hizo en su realidad, al punto de mudarse a Miami, Estados Unidos. La cantante se dio la oportunidad de empezar de cero, pasando la página sobre parte de su pasado y así avanzar a nuevos proyectos a futuro.

La cantante colombiana regresó a Barcelona, ciudad que abandonó hace unos meses para irse a vivir a Miami, Estados Unidos. - Foto: Bruce Glikas/WireImage

Uno de los temas más comentados en la prensa ha sido su proceso con Gerard Piqué, con quien terminó en junio de 2022 y firmó un acuerdo para manejar todos los asuntos relacionados con sus hijos. La barranquillera lidió con su tristeza, su dolor y el cambio brusco al que se enfrentó, retomando con fuerza y levantándose para lograr sus metas personales y profesionales.

Recientemente, Shakira volvió a ser foco de diferentes noticias, debido a una columna que publicó Jaime Bayly, reconocido periodista peruano, sobre un inesperado y sorpresivo encuentro que tuvieron. El comunicador relató un poco de esta coincidencia, la cual se dio específicamente en un vuelo que realizaron en el mismo avión.

Shakira se habría encontrado con reconocido periodista en un vuelo (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Según quedó reseñado en la columna en El Francotirador, Bayly puntualizó que todo este momento se dio de una manera genuina y particular, pues no veía a la celebridad musical hace muchos años. El latino comentó que había intentado comunicarse con la artista de varias formas mientras estaba con Gerard Piqué en un vínculo sentimental, pero nunca obtuvo una respuesta de su parte.

De igual manera, en aquel texto indicó que, una vez se enteró de la separación de los famosos, intentó de nuevo expresar su aprecio y admiración por ella, recibiendo un correo en el que le agradecía estas palabras. Allí entendió que la colombiana, supuestamente, no quería verlo ni comunicarse con él, reduciendo los intentos por hablarle.

“Desde que se enamoró del futbolista Piqué, Shakira dejó de responder mis correos… En numerosas ocasiones le escribí a Shakira diciéndole que estaba de paso por Barcelona, que deseaba verla, pero nunca contestó y entonces comprendí que ya no quería verme, que no deseaba presentarme a Piqué, que acaso me veía como un amigo del pasado al que no le apetecía volver a ver”, escribió en su columna.

La cantante reinventó su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira

Sin embargo, Jaime Bayly quedó sorprendido cuando su esposa le comentó, en un vuelo Miami-Madrid, que Shakira estaba en el mismo avión que ellos, pues se la topó en el baño. El periodista rápidamente observó y se percató que Milan y Sasha estaban detrás de sus asientos.

El comunicador no quiso perder la oportunidad y se le acercó una vez ella salió del baño, intentando charlar un poco. La intérprete de Ojos así, al verlo, lo saludó y no evitó abrazarlo, demostrándole el cariño que sentía por él.

“Shaki, hola, soy Jaime Bayly, no sé si te acuerdas de mí”, preguntó el peruano, a lo que ella respondió: “¡Jaime querido! ¡Qué alegría verte, después de tanto tiempo!”.

La celebridad le presentó a sus niños, mencionándoles que él la había entrevistado cuando era muy joven. El presentador también recordó parte de esta experiencia y revivió esa imagen de la artista cuando soñaba con conquistar el mundo y brillar con su música.

“En aquel momento, hace veinticinco años o poco más, Shakira se acababa de mudar a Miami y se había propuesto conquistar el mundo, cantando también en inglés. Pues lo había logrado y ahora tenía al mundo a sus pies”, escribió.

La cantante tiene varios amigos famosos que siempre la recuerdan. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@shakira

Jaime Bayly comentó que Shakira estaba viajando a Barcelona a entregarle sus hijos a Gerard Piqué, tal y como lo habían acordado en el pasado. Los menores estarían en la ciudad española por 15 días y luego ella se reencontraría con ambos.

Sin embargo, un punto que llamó la atención de esta columna fue que el comunicador reveló una conversación que tuvo con Shakira, donde ella le preguntó por Antonio de la Rúa, su expareja. El periodista y el argentino sostienen una buena amistad, por lo que para ella no fue inconveniente indagar por él.

“¿Sigues viendo a Antonio?”, preguntó la barranquillera, a lo que él contestó: “Sí. Lo quiero mucho. Nos escribimos a menudo”.

La expareja se habría comunicado tras la ruptura de la cantante con Piqué. - Foto: Getty

Allí fue cuando Shakira le comentó a su allegado que Antonio de la Rúa se había portado muy bien con ella en este momento duro que atravesó, resaltando lo noble que es.

“Me alegro. Se ha portado muy bien conmigo en estos tiempos tan difíciles. Es noble”, dijo, además de que admitió “que había tenido tiempos mejores”.

Esta conversación finalizó y dejó un deseo enorme en el latino, quien afirmó lo mucho que apreciaba y quería a la colombiana. Jaime Bayly indicó que no pudo despedirse de Shakira porque se fue a arreglar al baño, pero esperaba que este encuentro se repitiera en el futuro, pues él sabía que posiblemente ella no le escribiría de nuevo.

“No pude despedirme de ella, darle un último abrazo, porque seguía en el baño, arreglándose, coqueta, adorable. Mientras jalaba mi maletín de mano, pensé:-Espero que no pasen quince años más sin verla”, concluyó.