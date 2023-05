“Santos es un travesti de la política”: reviva los mejores momentos de Jaime Bayly en SEMANA

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023, Jaime Bayly, reconocido periodista peruano, habló con Vicky Dávila de su vida privada, política, el presidente Petro y más. Bayly es conocido por llevar un ‘talk show’ homónimo en la ciudad de Miami, espacio donde habla con celebridades y figuras de la política global.

¿Por qué Vargas Llosa le pegó a García Márquez?

Bayly, viajó a Bogotá a presentar su libro en la, Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, 2023

VICKY DÁVILA (V. D.): ¿Por qué se interesó por una cosa que parecía ya contada, pero que ha resultado fantástica?

Jaime Bayly (J. B.): Bueno, porque despertaba en mí una genuina curiosidad. ¿Por qué Vargas Llosa le pegó a García Márquez? No eran dos escritores cualquiera, eran dos genios inmortales. ¿Y por qué después de aquel puñetazo improbable nunca más se vieron, ni se hablaron ni se reconciliaron? ¿Qué pasó Vicky? Vargas Llosa le pega a Gabo, lo derriba, lo deja knock out y, al pegarle, le dice: “Esto es por lo que le hiciste a Patricia”, a su esposa Patricia Llosa. ¿Qué le hizo Gabo a Patricia? Ese es el disparador de la novela. A lo mejor no le hizo gran cosa, a lo mejor Vargas Llosa se afiebró de celos.

V. D.: Me gustaría que le contara a la gente ¿qué le hizo a Patricia Gabo?

J. B.: Bueno, sin entrar en grandes detalles, Vargas Llosa creyó, y por eso le pegó, que Gabo había traicionado la amistad, permitiéndose unos avances eróticos indelicados con Patricia Llosa cuando –todo hay que contarlo– Mario había dejado a Patricia. Mario deja a Patricia, se va con otra mujer... No era la primera vez que lo hacía, no sería la última. Mario deja a Patricia con tres niños pequeños. Por eso, Mario le pegó.

Pero esa es una versión. Está la otra versión, la que me dieron los amigos de Gabo, muy cercanos a él. Y ellos me aseguraron que no pasó gran cosa y que hubo sí, y está contado en la novela, un momento extraordinario, memorable... una noche en una discoteca en Barcelona, una madrugada en la que Gabo se ofrece a llevar a Patricia al aeropuerto del Prat. Carmen Balcells, insiste en que Patricia vaya con su chófer. Patricia prefiere ir con Gabo porque se lo está pasando bomba. Gabo tenía un BMW convertible, van cantando vallenatos, no está Mercedes. Gabo se pierde y toma el camino equivocado, se despista, no llega a tiempo al aeropuerto del Prat. Patricia pierde el vuelo. La pregunta es: ¿Gabo se pierde a propósito o accidentalmente pierden el vuelo y, como están de rumba, y como Gabo era jodedor, caribeño y parrandero quieren seguir la fiesta? Y la fiesta sigue en un hotel. Y ahí me detengo. Si quieren saber qué es lo que yo creo que pasó en ese hotel, hay que leer Los genios.

“Petro no tiene el poder ahora, tiene un poder cada vez más recortado”, Bayly sobre una posible dictadura de Petro

V. D.: Jaime, cuál es su pálpito: ¿Petro se va en 2026 del poder o se queda?

J. B.: Se va.

V. D.: ¿Por qué?

J. B.: Porque la democracia colombiana es mucho más fuerte que los instintos autoritarios de Petro. Es decir, Colombia es una democracia robusta desde el año 57, si recuerdo bien. Colombia no ha tenido un Chávez ni un Maduro. No ha tenido un Fujimori ni un Pedro Castillo. No ha habido un Pinochet. Y no estoy comparando a Colombia con países europeos, lo estoy comparando con la región. Creo que Colombia tiene unas instituciones democráticas, incluyendo la prensa libre que es fundamental. Hay unas Cortes, un Congreso que no van a sucumbir a la tentación autoritaria de Petro. Yo sí creo que él la tiene, se le nota, por su política exterior, en la que defiende a autoritarios, por el modo en que despide a sus colaboradores, por su juventud. Él no ha sido un demócrata toda la vida. Pero yo no creo que Petro vaya a tener el poder, y ya no lo tiene ahora, lo tiene cada vez más recortado, porque sus índices de desaprobación suben. Por otra parte, quiero creer que él no es un dictadorzuelo escondido y que su sueño no es perpetuarse en el poder.

V. D.: El expresidente César Gaviria decía que a Petro le va a costar mucho dejar el poder. Gaviria señalaba que sentía temor de que pueda quedarse.

J. B.: No lo podemos descartar. Creo que no va a tener suficiente poder para acometer una empresa tan innoble que requiere unas mayorías en el Congreso, porque tendría que reformar la Constitución.

“Esto no es Miss Simpatía”: Bayly sobre intenciones presidenciales de Verónica Alcocer

V. D.: Hay un rumor en el sentido de que la primera dama, Verónica Alcocer, puede ser candidata presidencial en 2026. Eso no ha ocurrido en Colombia. ¿Cómo lo ve?

J. B.: Con alarma, con preocupación, espero que no caigan en esa trampa de la vanidad, sería un error histórico muy grave. Yo le doy un consejo a Petro y de buena fe, no quiero que fracase, quiero que tenga éxito.

Le doy un consejo: primero, usted tiene que volver a su casa a la actividad privada, en 2026, cumplir un mandato y respetar la Constitución. Y el segundo consejo que le doy es: no sea siempre el dueño de la verdad, sea un poco más humilde, yo lo veo muy arrogante. Cuando veo su discurso en Naciones Unidas o con Biden… él se reúne con Biden y ya quiere gobernar Estados Unidos. Él ya le quiere decir a Biden cómo no extraer petróleo, que no se pueda procesar el carbón, le dice: ustedes están poniendo en peligro el futuro de la humanidad, es el capitalismo.

V. D.: ¿Y sobre la posibilidad de que Verónica Alcocer sea candidata presidencial en 2026? ¿Sería un error?

J. B.: Por supuesto, sería una improvisación. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuál es su ejecutoria? ¿Qué cargos públicos ha ocupado? Uno no se puede postular a la Presidencia como quien se postula a un concurso de Miss Simpatía. No. Para llegar a la Presidencia, uno tiene que demostrar unas capacidades como gobernador, alcalde, senador, hacer una carrera, tener unas cartas. ¿Qué ha hecho la señora? Yo no sé. ¿Está preparada? Fíjate el caso de Perú: Ollanta Humala quería que Nadine Heredia, su esposa, hiciera esta operación que hizo Kirchner con éxito con Cristina. Pero Cristina sí era una política de toda la vida. En el caso de la señora Verónica, como en el caso de la señora Boluarte en el Perú, es la pura improvisación.

V. D.: Francia Márquez se convirtió en un símbolo en la campaña presidencial y fue la fórmula vicepresidencial de Petro. ¿Hoy cómo la ve?

J. B.: Con esto del helicóptero, ella cometió el mismo error que le estoy criticando a Petro. La arrogancia. Es muy frecuente que una persona que no ha tenido poder en su vida, cuando de pronto tiene tanto poder, se envanezca. Se crea superior. Y crea que los dineros públicos se usan para beneficio privado. Y crea entonces que, como le resulta peligroso o incómodo ir del aeropuerto a su casa, entonces es mejor que vaya en helicóptero. Eso cuesta. Ese es un gasto lujoso. Y está entonces en contradicción abierta con su discurso político de toda su vida. Yo le recomiendo humildad. Por lo tanto, le recomiendo austeridad.

V. D.: ¿Que se baje del helicóptero?

J. B.: Que se baje del helicóptero, por supuesto.

V. D.: Ella nos dijo que estaba en riesgo su vida y que no iba a dejar que la mataran.

J. B.: La vida de todo político y no solo en Colombia está en riesgo. Si uno tiene miedo, entonces no entres en política. Si vas a entrar en política, para desplazarte en autos blindados y en helicóptero, y en aviones privados, entonces no entres en política. Yo a los políticos que más he admirado, por ejemplo, los uruguayos, Sanguinetti, Lacalle, Tabaré Vásquez, ¿crees que se movían en helicóptero? Ni siquiera tenían avión presidencial. Iban caminando a la cafetería, cerca del palacio de Gobierno, a almorzar como uno más. El político, cuando está en el poder, cuando es un servidor, cuando vive de los dineros públicos, tiene que dar ejemplo de humildad y de austeridad. La arrogancia de la señora Francia Márquez diciendo ‘de malas’, no, no señora. Lo mismo diría si fuera alguien de derecha.

Jaime Bayly reveló que consume un medicamento para “cumplirle” a su esposa: “Me encanta, lo tomo todos los días”

Ante la pregunta de Vicky sobre “¿qué viene para Colombia si cada día están aumentando las hectáreas de coca?”. Allí, agregó que, “me gustaría que viniera la libertad. En el tema de las drogas estoy mucho más cerca de Petro que de Uribe”.

“Cuando habla de libertad, ¿a qué se refiere?”, le preguntó Vicky, a lo que respondió el periodista peruano: “A dos libertades. Vamos a decir que soy un campesino. Yo compro este pedazo de tierra, invierto mi plata, tú y yo creemos en la propiedad privada, yo quiero sembrar hoja de coca, ¿por qué? Porque es rentable, porque pagan mejor que el café, déjame, yo quiero. Te dicen: no, vas a contaminar, vas a envenenar a los jóvenes, los vas a convertir en adictos. Yo no creo en esa monserga. Yo creo que, si ese es tu pedazo de tierra, tú haces ahí con tu cultivo lo que tú quieras. Si quieres sembrar hoja, siembra hoja de coca. Esa es la primera libertad. No me gusta la idea de que venga una avioneta de la DEA a tirarte veneno y a destruir tu cultivo. ¿Por qué? Esa es una agresión a mi propiedad privada. Luego hay una segunda libertad que es sagrada. Que es la libertad de cada adulto de consumir, de intoxicarse, de envenenarse, de jugar con su estado de ánimo como le dé la gana. Y todos consumimos algo, todos”, relató.

“Todos consumimos algo. Todos consumimos alguna droga, legal o ilegal. Todos vamos a la farmacia, tenemos un problema. ¿Qué te parece si yo te contara la cantidad de pastillas que tomo? Para dormir, para estar despierto, para cumplirle a mi esposa, es decir, todos somos adictos a algo”.

A su vez, Jaime Bayly señaló cuál es el medicamento que toma “para cumplirle” a su esposa: no se trata de viagra, sino de “cialis”: “Es mejor (...) Me encanta, lo tomo todos los días”. Adicionalmente, ante la pregunta de Vicky sobre si “le cumple todos los días”, el periodista señaló: “No, no voy a ser tampoco un fanfarrón (...) Tiene que ser de vez en cuando, tiene que ser una cosa impensada, una delicada emboscada, una conspiración amorosa, no puede ser una disciplina como ir al gimnasio. Vamos a suponer que a mí me gusta consumir cocaína. A mí ya no me gusta, en mi juventud me encantaba. Me encantaba también fumar marihuana. Me encantaba aspirar cocaína. Es mi cuerpo, ¿por qué me lo vas a prohibir? Otro toma ron o toma whisky, otro come chocolate que también hace daño, o se toma diez cafés expreso, o toma Red Bull. Todas esas son sustancias tóxicas. Sería mejor no tomar ninguna. Sería mejor no tomar alcohol, no comer chocolate, no consumir Red Bull y no fumarte un porro o aspirar cocaína. Pero es mi cuerpo”.

Jaime Bayly contra Juan Manuel Santos: “Es un travesti, se vestía como el macho uribista”.

En la entrevista, Bayly se refirió al expresidente Santos como un “travesti” político.

“Es un travesti de la política. Esa es mi opinión. Es un señor que nos hizo creer que era uribista, se vestía como uribista, en esa época era macho, se vestía como un macho uribista, Operación Jaque, me bombardeas a Reyes en Ecuador, me liberas a Ingrid Betancourt, ese era Juan Manuel, el macho uribista. Una vez en el poder, se ha travestido. Es un tránsfuga. Él es lo que en Argentina llaman un paqueque. O un chaquetero, en España. De pronto ya no es uribista. ¿Qué cosa es? Está más cerca de Petro, de la izquierda, de las Farc, de la dictadura cubana, está encantado de congraciarse con Raúl Castro, Chávez es su mejor amigo. Entonces, para mí es un travesti de la política. Yo no tengo ningún respeto por Juan Manuel Santos porque respeto a las personas que tienen valores y convicciones y que son leales a sus amigos y a sus enemigos. Santos es un paqueque”, dijo Bayly.

“Tendré que probar otras… y fue una gran idea probar”, Bayly habla sobre su bisexualidad

Bayly le contó a Vicky Dávila detalles muy íntimos de su vida. De la forma como vive la sexualidad habló en extenso. Por ejemplo, contó que la razón por la cual es bisexual es clara: “Dije: tendré que probar otras… y fue una gran idea probar”.

“Yo siempre he creído, perdona la franqueza, que la dotación genital masculina es una república independiente, es una zona franca, tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propia Policía, no te obedece, da golpes de Estado. Entonces, tú le dices: levántate, yo soy aquí el dueño, y no te obedece. Esa zona de tu cuerpo es ingobernable desde el punto de vista racional. Es sublevada, golpista, hace lo que quiere contigo, se levanta cuando quiere y duerme cuando quiere. Entonces, esto fue lo que me llevó a la bisexualidad”, agregó.

“A mí primero me gustaban las mujeres”, le relató el periodista a la directora de SEMANA. Y habló de su infancia. “Me parece que estaba encaminado a ser un hombre heterosexual, pero ocurrió un accidente, una tragedia. Iba a cumplir 15 años y me llevaron a un prostíbulo y entonces escogieron a la señora que me iba a inaugurar”, relató.

“Nunca había estado con una mujer. De hecho, nunca había visto a una mujer desnuda, así físicamente. No era una mujer muy linda, era una prostituta de un burdel en Lima. Pobrecita ella, ¿no? Y entonces yo no fui capaz de ser un hombre con ella. Ella trató de despertar un poco...y ese fracaso fue demoledor para mi virilidad. Porque yo salí de ahí pensando ¿y ahora qué?”

V. D.: Y cuando probó con un hombre...

J. B.: Me encantó. Después de eso, pude consumar mejor con mujeres.

V. D.: ¿Y por qué no se quedó con los hombres, por ejemplo?

J. B.: No sé. Porque soy siempre alguien que está buscando algo mejor. Como cuando escribo una novela. Cuando tuve un amante hombre decía sí, pero estar con una mujer también tiene una poesía, una belleza, una delicadeza. Entonces, me ha pasado una cosa curiosa. Cuando estoy con un hombre, yo no soy el hombre. Soy la mujer. Y cuando estoy con una mujer, a mí me gusta ser un hombre. Y así vivo. Y mi esposa me ama así, fíjate, qué suerte tengo. Y yo, desde que nos hemos casado, ya no he necesitado hacer esta vida de paqueque. Ya no. Ya estoy tranquilo.

“Lo perdoné. Cuando moría le dije que nuestro destino había sido el de ser enemigos”

“Me pegaba de una manera que tal vez luego tuvo que ver con mi bisexualidad. ¿Sabe cómo me pegaba? Me hacía ponerme de espaldas a él, me bajaba los pantalones, los calzoncillos, se sacaba el cinturón, la correa, y me golpeaba en las nalgas, con la hebilla. Era tremendo. De ese trauma nunca me pude recuperar. Todo lo que hice en mi vida adulta, esto que estoy haciendo ahora mismo, es para joder a mi padre”, contó Bayly.

Vicky Dávila le preguntó si había perdonado a su padre, a lo que él respondió: “Sí, lo perdoné. Cuando se estaba muriendo fui a la clínica, le di un beso en la frente, y le dije, profundamente triste, que nuestro destino había sido ese, el de ser enemigos”.

“Cree que, a ese orangután de Maduro, a ese gorila salvaje, lo va a convertir en un monito dócil”, Bayly contra Petro

“Creo que Petro piensa que él es tan inteligente, tan astuto, que va a poder convertir a Maduro en un demócrata. Eso es imposible. Maduro es un comunista ortodoxo, educado en La Habana”, señaló.

Bayly dice que no le cabe “ninguna duda” de que Maduro sea un criminal. “Maduro practica el terrorismo de Estado. Consiste en usar las armas de la República para masacrar a quienes no piensan como tú. Lo ha hecho todo el tiempo. Pero Petro cree que ese orangután, a ese gorila salvaje, lo va a convertir en un monito dócil, amaestrado. No va a ser”, sostuvo el periodista peruano.

“Esta oposición venezolana que negocia con Petro, ¿a quién representa? Son fantoches. Son fantasmas. Esa no es la oposición verdadera de Venezuela. La oposición verdadera de Venezuela es María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Guaidó. Comencemos por ahí. A esa oposición, Petro no la dignifica. Dignifica a los colaboracionistas de Maduro. Ambos, Petro y esos colaboracionistas creen que van a convertir a Maduro en un demócrata. Que Maduro va a convocar a unas elecciones que van a ser limpias, impecables, transparentes, que Maduro va a salir en televisión a decir: ‘He perdido’. Y que va a abrazar al que le ha ganado (risas) y le va a dar la banda presidencial. ¡No seamos ingenuos! Maduro está jugando con todos ellos”, señaló.