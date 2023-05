“Pedro Castillo es demasiado bruto”: duras palabras de Jaime Bayly contra el expresidente peruano

Irreverente, así fue Jaime Bayly -periodista peruano- durante una reciente entrevista concedida a la Revista SEMANA, más precisamente a la directora Vicky Dávila, en la que el comunicador habló de diversos temas, incluida su vida personal.

En medio de la entrevista, Bayly, quien se reconoce bisexual y agnóstico, también se refirió a sus creencias sobre la muerte, apuntando que cuando él muera va a ir al cielo, al acusar que el infierno es para las personas malas como “Chávez y Fidel Castro, Tirofijo, Mordisco…”

En ese contexto, el periodista también hizo referencia al expresidente de su país, Pedro Castillo Terreros, destituido por el Congreso de su país el pasado 7 de diciembre, y quien, en medio de su intento de huida, y señalado de traición a la patria, fue puesto bajo prisión preventiva, acusado además de un escándalo de corrupción, señalando de liderar una organización criminal para otorgar contratos a un grupo de empresas específicas.

Sobre el particular, Bayly fue preguntado sobre el lugar al que cree que irá el expresidente peruano cuando muera, a lo que el periodista se mostró ‘piadoso’, y afirmó que el exlíder sindical “es demasiado bruto”, advirtiendo que en cuestiones de justicia divina “merece una indulgencia” cuando muera.

En medio de la entrevista, el periodista también se refirió al expresidente de su país cuando tocó el tema del actual gobierno de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, a quien cuestionó por posar de demócrata, pero adelanta algunas conductas que dan cuenta de un modo de pensar contrario.

En ese sentido, Bayly atacó a Petro, cuestionando que el actual presidente de Colombia se hubiese mostrado condescendiente con el intento de autogolpe de Estado orquestado por Castillo; el mismo que finalmente desencadenó su salida del poder, en un hecho originado el mismo día que el entonces mandatario peruano decidió salir a través de los medios de comunicación para decretar el ‘cierre del Congreso’, a lo que el órgano legislativo respondió aprobando su moción de vacancia.

Al hablar de Petro y cuestionar su sentido demócrata, Bayly advirtió la incongruencia del discurso del presidente colombiano al defender al ‘golpista’, pero a su vez atacar a una persona como la actual mandataria peruana Diana Boluarte, otrora vicepresidente, quien en virtud de la Constitución de su país, y ante la salida de Castillo, debió asumir el mando.

“Es muy torpe la señora Boluarte, pero es la presidenta constitucional. O sea, en el Perú, el señor Petro no defiende la democracia. No. Defiende al golpista que está preso”, sentenció Bayly, al denunciar a su vez que la situación en el caso de Venezuela es aun más grave, pues Petro no se ha pronunciado sobre la violación de los Derechos Humanos en ese país y, al contrario, se ha mostrado muy cercano al dictador Nicolás Maduro, abogando incluso a favor de él en el contexto internacional.

Frente a la situación particular de Venezuela y la posición ‘demócrata’ de Gustavo Petro, el periodista lamentó lo recientemente ocurrido en Colombia frente a la actitud expuesta ante el diputado Juan Guaidó, quien es un perseguido político en su país, y a quien se le trató como enemigo en su reciente visita a territorio nacional.

En su balance, Bayly anota que así como en el caso venezolano Petro ha elegido ser amigo del dictador y enemigo de quien asumió la presidencia en virtud de lo que dicta la constitución; es su momento Guaidó, en el caso peruano, “Petro decide ser enemigo de Boluarte y amigo del golpista Castillo. ¿Dónde están sus valores democráticos?”, cuestionó el comunicador.