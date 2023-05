¿Cómo ha hecho Samper para terminar siendo adulón, monaguillo, correveidile de las dictaduras comunistas?: Bayly sobre el expresidente

Jaime Bayly, periodista peruano, ampliamente reconocido en el continente por sus programas de entrevistas, habló sin tapujos con la Revista Semana sobre su vida personal, la política de América Latina y por supuesto de Colombia, en una reveladora conversación con la directora Vicky Dávila.

En medio de su análisis sobre la coyuntura colombiana y lo que la ha marcado en las últimas décadas, el periodista peruano se refirió a los expresidentes de nuestro país, siendo uno de ellos el liberal Ernesto Samper Pizano, recordado por el escándalo del proceso 8.000, y lo que ello acarreó para su gobierno en términos de gestión y gobernabilidad.

Sobre el particular, Bayly recordó cómo durante su gestión, entre los años 1994 y 1998, uno de los principales interrogantes en el marco de su escándalo, se centró en las posibilidades que eventualmente tendría para poder llegar al final de su gobierno, debido a la investigación que desde el Congreso de la República se debió emprender para esclarecer el tema de los llamados ‘dineros calientes’, y cómo el mandatario en reiteradas ocasiones señaló que ello ‘había ocurrido a sus espaldas’.

“Su gobierno ya era una ruina. Cuando yo fui a la Casa de Nariño, y él era presidente, eso era como caminar en Machu Picchu, caminando entre ruinas, entre escombros”, sentenció sobre el particular el periodista peruano, quien sentenció que el resurgimiento político de Ernesto Samper, y la forma en la que el exmandatario se mueve en contextos internacionales como una suerte de figura de la ideología de izquierda es algo que años atrás hubiese parecido ‘imposible’.

Bayly se refirió al presente de Ernesto Samper. - Foto: pilar mejía cifuentes-semana

“Samper ha conseguido algo que parecía imposible … ¿Cómo ha hecho Samper para, después de eso, terminar siendo adulón, monaguillo, correveidile de las dictaduras comunistas de América Latina? No lo entiendo”, sentenció el periodista peruano.

En medio de la conversación con Revista Semana, Jaime Bayly también fue indagado por su percepción sobre el ex presidente Andrés Pastrana Arango, recordado, entre otras cosas por el fallido acuerdo de paz con las Farc en el Caguán.

Sobre el particular, Bayly recordó al líder conservador como “un gran señor”, trayendo incluso a colación una anécdota vivida por el exmandatario durante una visita oficial a España, donde, en medio de los actos protocolarios y la pompa del escenario de reunión con los reyes, él y su esposa, Nohora Puyana, terminaron dejando olvidada en el lugar a su hija.

“Es un poco distraído”, sentenció Bayly trayendo a la memoria otros escenarios de la historia de Pastrana Arango como su secuestro y sus gustos particulares. “Es un político a la antigua”, sentenció.

En el caso de César Gaviria Trujillo, líder liberal, afirmó que es una figura “más interesante”, refiriéndose a él como un mandatario “más cosmopolita y moderno”.

“Gaviria es un político profesional, yo lo veo como muy elástico, él hace unas alianzas y unos pactos, pero siempre va y viene. A Gaviria lo veo con mucho respeto”, sentenció Bayly.

El periodista también fue indagado por los mandatarios de las últimas dos décadas en el país, dos de los cuales incluso pasaron por procesos reeleccionistas; Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Precisamente, al referirse al expresidente Santos, Bayly salió lanza en ristre contra él y lo calificó de ser un “travesti de la política”.

Sobre el particular, el periodista peruano explicó que el concepto usado para referirse a Santos, se deriva de los camaleónico que este ha sido en su trasegar por la política pues recordó que “es un señor que nos hizo creer que era uribista, se vestía como uribista, en esa época era macho, se vestía como un macho uribista, Operación Jaque, me bombardeas a Reyes en Ecuador, me liberas a Ingrid Betancourt, ese era Juan Manuel, el macho uribista”, explicando que este cambió tangencialmente cuando logró acceder al a presidencia.

Así, el periodista afirmó que Santos, al llegar al poder se ‘trasvistió’, y lo atacó al afirmar que “es un tránsfuga. Él es lo que en Argentina llaman un paqueque. O un chaquetero, en España”, afirmando que actualmente dista mucho de ser una figura ‘uribista’, y lo ubicó, en el espectro político, como un personaje más cercano al actual gobierno, recordando a su vez su proceso de paz con las Farc.

“Está encantado de congraciarse con Raúl Castro, Chávez es su mejor amigo. Entonces, para mí, es un travesti de la política”, reiteró Bayly, quien confesó que no guarda ninguna clase de respeto por el ex presidente.

“Yo respeto a las personas que tienen valores y convicciones y que son leales a sus amigos y a sus enemigos. Santos es un paqueque”, fulminó el periodista.

Finalmente, al referirse a Álvaro Uribe, y a su copartidario Iván Duque Márquez, Bayly sentenció que el primero “fue un buen presidente, en mi opinión, hechas las sumas y las restas”.

Alvaro Uribe. Rueda de Prensa Hotel Habitel. Bogotá Febrero 21 dd 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Si bien el periodista reconoce que no fue un mandatario ‘perfecto’, recordó que la perfección precisamente es una utopía en la política.

En su balance, el periodista afirmó que a su juicio, el país que entregó Uribe em 2010 era mejor que el que él recibió en 2022, exaltando los logros alcanzados por Uribe y su equipo en materia de seguridad , economía, y política exterior.

En cuanto a críticas sobre el expresidente Uribe, Bayly sentenció que existe una tensión entre él, Uribe y sus hijos por cuenta de la fe que profesan ellos.

“En cada cuarto de la casa, en Rionegro, hay una Virgen que me mira y que me critica. Y yo soy agnóstico, no creo en nada de eso”, confesó, sumando al contexto la divergencia en el amor por los caballos, e incluso en su posición frente a las drogas.

“Nos queremos, pero es mejor a la distancia. Yo soy muy concupiscente, muy pecaminoso”, dice Bayly.

A su turno, sobre le expresidente Duque Márquez, Bayly lo referencia como un hombre muy aplicado, recordándolo como “un político que lee” y afirmando que incluso ha llegado ap ensar que conoce mejor sus libros que él mismo.

“Es un hombre inteligente, es un hombre con sensibilidad para el arte, creo, para los libros, la música, las películas”, sentenció Bayly, quien a su vez cuestionó que pese a ello, no está seguro de que él hubiese sido un hombre que hubiese nacido para tener poder.