Cuando Mark Rausch entró por primera vez a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, sintió miedo. “Me dio un poco de paranoia”, reconoce el chef pastelero, quien junto con su hermano Jorge son dueños de algunos de los restaurantes más prestigiosos de Colombia, entre ellos Criterión, en Bogotá, y Marea, en Cartagena.

“Para empezar, pasar por seguridad es difícil y tensionante, además uno no se sabe con qué tipo de personas se va a encontrar, ni cómo lo van a recibir”. Recuerda el día que de la mano de Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, ingresó allí por primera vez para iniciar una experiencia, que pasó de producirle miedo a enseñarle agradecimiento, paciencia y compromiso: un taller de pastelería para las reclusas.

“Decidí no preguntar nada personal. Tenía claro que su pasado no era asunto mío. Solo me interesaba compartir con ellas todo lo que sé”: Mark Rausch.

“La clase inicial fue teórica”, cuenta Mark, quien estudió en culinaria en el Pacific Institute of Culinary Art, en Vancouver, y trabajó con algunos de los pasteleros más exitosos del mundo. Pero ni en Canadá ni en la Universidad Externado de Colombia, donde también estudió Hotelería y Turismo, lo prepararon para enfrentarse a más de 15 mujeres privadas de su libertad por crímenes, sobre los que él prefirió ignorar los detalles.

“Decidí no preguntar nada personal. Tenía claro que su pasado no era asunto mío y porque solo me interesaba compartir con ellas todo lo que sé”. Después de la primera clase, Rausch se fue relajando tanto que se olvidó que la panadería estaba tras los barrotes.

Ya en confianza las reclusas le hicieron una petición que se convirtió en una de las lecciones de humildad y sencillez que recibió de ellas. Él traía libros con recetas sofisticadas y dignas de cualquiera de sus nueve restaurantes, pero sus alumnas tenían otra delicia en mente: “Me dijeron que desde que están en la cárcel nunca más volvieron a comer pizza”, recuerda, y suelta una carcajada.

Acostumbrado a ser quien manda entre sus ollas, hornos y sartenes, también aprendió a ceder y llegaron a un acuerdo: les enseñó a preparar focaccia, el pan típico italiano, parecido a la pizza, pero sin salsa.

