Jurado de ‘Yo me llamo’, en crisis económica, pidió ayuda: “Estoy quebrado, estoy embargado”

Yo me llamo se convirtió en uno de los formatos más famosos de la televisión colombiana, debido a la sólida propuesta que plantó en la programación. Este espacio presentó a todo tipo de artistas, quienes lograron ganarse el corazón de los televidentes.

Sin embargo, más allá de los concursantes e imitadores que llegaron al escenario del formato para quedarse con el jugoso premio, la atención de los curiosos se posó en los jurados de cada edición, que dejaron su huella por las actitudes y polémicas que protagonizaron. Aunque muchos ya salieron del formato, siguen siendo recordados por los fans.

En la lista de celebridades que formaron parte de Yo me llamo destacaron Amparo Grisales, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Luz Amparo Álvarez, Belkis Martínez, César Escola y Jairo Martínez. Todos contribuyeron con sus conocimientos y experiencias, al punto de alcanzar el cariño del público.

Yo me llamo cautivó en 2023. | Foto: Canal Caracol

Sin embargo, recientemente, Jairo Martínez fue quien captó la atención de los usuarios de redes sociales, a raíz de unas declaraciones que brindó en entrevista con Lo sé todo. El colombiano no se guardó nada, exponiendo la cruda experiencia que vivía en el presente.

El productor habló desde el corazón y reveló que en la actualidad no atraviesa un momento muy bueno, pues pasa por una crisis económica fuerte. Desde su historia, no dudó en contar por qué no tenía ingresos y cuáles eran los gastos que lo presionaban del cuello.

De acuerdo con lo que se registró, Jairo Martínez estaba “en la quiebra” y había perdido una sustanciosa suma de dinero por una inversión que hizo en Medellín. Tras momentos complejos en los medios, no logró volver al ruedo y le costó mucho retomar para estabilizar esta parte de su vida.

Jairo Martínez | Foto: Instagram @jairodmartinez

“Yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron $600 millones de pesos en Medellín con una criptomoneda. La verdad es que desde la pandemia, una vez salí de TeleCaribe y RCN (...) yo no he podido engancharme de nuevo. Un gerente de Telecaribe me bajó el sueldo a la mitad, en los últimos años he pasado por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida”, indicó, bastante preocupado.

De igual manera, el experto en música denunció el cobro excesivo se energía en su hogar, pues le llegan facturas por millones cuando no hace uso de la luz. Allí explicó que le sumaban muchas cosas en sus facturas, demostrándose que no era algo normal.