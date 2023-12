Karol G cautivó con conmovedor gesto previo a su concierto de Medellín

El conmovedor gesto de Karol G previo a su concierto de Medellín

No obstante, también hubo detalles del evento que la colombiana no publicó, pero que sí se empezaron a difundir en redes sociales porque fueron registrados por los asistentes, e incluso, algunos colaboradores del proyecto. Uno de ellos fue el conmovedor gesto que tuvo la antioqueña con el equipo de logística del festival previo a su show y que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales no solo porque refleja su responsabilidad, esfuerzo y dedicación para que todo saliera perfecto, sino también varias de sus cualidades como persona tales como su sencillez y humildad, que siempre la han destacado a lo largo de su trayectoria.