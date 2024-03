Karol G dio poderosas palabras tras ser Mujer del Año de Billboard: “Durante años me vi decepcionada de ser mujer”

En los últimos meses, Karol G ha estado bajo el foco mediático por varias razones: portadas de revistas, conciertos, giras, relaciones amorosas y hasta el incidente aéreo que tuvo en su avión, que asustó a sus seguidores y fue advertido desde hace meses por la astróloga cubana Mhoni Vidente.

De igual forma, la celebridad llamó la atención de más de uno a inicios del presente año, debido a que Billboard dio a conocer que fue nombrada como Mujer del Año. Aunque también había grandes artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Lana del Rey y Beyoncé, fue la colombiana quien resultó ganadora.

El gran momento fue anunciado por Hannah Karp, directora editorial de Billboard: “Con su inmenso talento, Karol G ha creado un movimiento para las mujeres en todo el mundo gracias a sus letras empoderadas y su audaz confianza”, dijo.

Karol G fue elegida como Mujer del Año (foto de Michael Tran / AFP). | Foto: AFP

Al momento de subir por la condecoración, Karol G reflejó la felicidad que sentía por el reconocimiento que se le hacía por su papel como mujer. La paisa dejó ver lo feliz que se sentía por aquel nombramiento, teniendo en cuenta el camino que recorrió en un género donde predominaban los hombres.

“Bueno, estamos en Women in Music, así que voy a hablar de nosotras. Tengo que empezar por contarles que durante años —muchos, muchos años— viví muy decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido entonces siendo un hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. ¿Dónde iban a quedar todas las ganas de comerme el mundo que tenía?, si se suponía que como mujer no podía lograrlo”, mencionó.

La colombiana aseguró que, por mucho tiempo, frenó sus ganas de salir adelante y se sometió a la percepción de otros, por lo que analizó de fondo qué era lo que la afectaba. En su proceso, entendió el papel de la mujer y fue contundente con lo que quiso manifestar:

“No iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, iba a ser mi motivo y mi razón. Y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía. Y en mi mente cambié el ‘una mujer no puede hacerlo’ por ’mira a esta mujer cómo lo hace’, ‘mira cómo lo hace una mujer’”, aseguró en el escenario.

Tras enumerar tres puntos fundamentales que la llevaron a ese premio, se le vio muy convencida y tranquila con lo que había alcanzado hasta el presente, viendo los frutos que recogió como artista y como mujer.

“Uno, paré de intentar ser perfecta para todos. Me acepté como persona, en realidad lo hice, fue algo que me costó mucho tiempo, aceptarme como mujer, como persona, dejar de esconder las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades”, apuntó.

Karol G recibió emotivo reconocimiento (foto de Amy Sussman). | Foto: Getty Images via AFP

“Número dos, ignoré por completo, y aún sigo ignorando por completo, los comentarios de ‘es que ella se lo debe a este’ o ‘no hubiera sido si no fuera por’ o ‘porque grabó con este’, ‘lo hizo porque se lo dio a aquel’. Y número tres, entendí que no era el respeto de los demás el que tenía que ganarme, sino el respeto a mí misma. Trabajar duro, al punto de que yo me viera y admirara a la persona en la que me había convertido. Estudiar, trabajar, trabajar en mi voz, tener claro lo que quería comunicar, cómo quería conectarme con la gente, mejorar mis letras, pasar muchas horas en el estudio”, agregó en el famoso evento.

Karol G guardará en su memoria todo lo que pasó durante 16 años, avanzando y consolidándose como una de las figuras femeninas más poderosas de la industria musical latina.

“Ahora miro para atrás, todo el tiempo que me ha tomado estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. Sigan su corazón. Veo el proceso, no quitaría nada. Todas las cosas, desde las más hermosas hasta las más difíciles, hoy las agradezco y han hecho la persona que soy. No veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas, veo aprendizajes, veo metas alcanzadas y un montón de corazones inspirados. Ese es el premio más chimba que puedo recibir, los amo. La verdad, gracias”.

“Nadie a usted le puede poner el valor ni como persona ni como mujer ni como profesional. Es usted misma la que lo trabaja, lo suda, lo consigue y lo gana. Y qué chimba que me lo dieron este año a mí. Gracias Billboard, los amo a todos”, concluyó.