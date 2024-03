Maluma estalló contra establecimiento que le negó ingreso por estar en ‘shorts’: “Denigrando a las personas”

Maluma estalló contra sitio que le iba a negar entrada por su ‘outfit’

El cantante relató que los encargados del lugar no lo querían dejar ingresar por el atuendo que llevaba esa noche. Su look estaba basado en unos shorts, los cuales no fueron del agrado de los trabajadores.

“!Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten...Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!”, escribió en su perfil, detonando reacciones entre sus fieles seguidores.