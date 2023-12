Karol G fue madrina de bautizo y se robó las miradas con este vestido

Desde hace un tiempo el nombre de la cantante colombiana Karol G no deja de sonar, tanto en la farándula nacional como en la farándula internacional, gracias a sus canciones, conciertos y hasta estilo de vida.

Foto: Karol G se robó las miradas con este vestido

Así quedó en evidencia recientemente, por una serie de fotos que se dieron a conocer en la red, en las que aparece Karol G en un bautizo en el que, aunque ella no es la protagonista, sí se robó las miradas.

La intérprete de Tusa lució un vestido blanco ceñido al cuerpo y que llegaba hasta el suelo, que acompañado con su look puso a más de uno a suspirar por tanto derroche de belleza.

Las fotos, además de robarse las miradas de los fans de Karol G, provocó toda clase de comentarios, entre los que se pueden leer opiniones como: “Imagínense que Sophie dirá en unos años ‘Karol G es mi tía y mi madrina’”; “Sophie se parece mucho a su tía Karol”; “Qué linda Karol con Sophiiii, no me la imagino de mamá”; “Ame cada una de estas fotos, que Dios los bendiga”; “Allí ella no es Karol g, es Carolina❤️, hermosa en su sencillez”.