Karol G sufre una enfermedad que le afecta su peso, ¿de qué se trata?

“Al principio me afectaba, porque pensé: ‘¿Qué importa si quiero ser una mujer con curvas?’. ¿Y qué? Estaba lidiando con un problema de salud personal y escuchar comentarios fue muy incómodo y molesto. Me afectó profundamente. Todavía hay personas que me ven así y algunos hacen comentarios, pero cuando cruzan límites muy fuertes, simplemente los ignoro. ¡No me gusta!”, añadió La Bichota en su entrevista.