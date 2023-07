¿Epa Colombia será mamá? Revela el sexo de su futuro bebé

La reconocida influencer y empresaria colombiana Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sorprendió a sus fanáticos luego de revelar una importante noticia en el programa ‘Placeres con Flavia’, de Red+ TV.

“Muy pronto voy a ser mamá”, fueron las palabras mencionadas por la polémica mujer, quien tuvo una larga relación con la futbolista colombiana Diana Celis.

Confesó, además, cómo conoció a su actual pareja, Karol Samantha: “Cuando tenía como 15 o 16 años a mí me gustaba una niña, me parecía muy linda, muy hermosa; y por temas de la vida no se dieron las cosas. Entonces yo fui y la busqué, y le pregunté que si quería ser mi novia, que si podíamos intentarlo y me dijo que sí. Así fue como empezó todo”, enfatizó la mujer de 27 años.

Epa Colombia revela cómo conoció a su actual pareja. | Foto: Tomado del video publicado por @epa_colombia

Daneidy abrió su corazón y reveló que nunca ha tenido miedo a enamorarse, y uno de sus más grandes sueños en la vida, ha sido construir una bella familia.

“Estamos en un tema de inseminación”, indicó; el cual se lleva a cabo por medio de un banco de esperma estadounidense, en el cual, se aplican unas inyecciones, se sacan los óvulos, y los embriones sanos se mandan a un laboratorio. Esto con el objetivo de poder escoger el sexo de bebé y proseguir con el proceso.

Aclaró que gracias a este tratamiento puede escoger las características físicas de su hijo, desde el color de los ojos, la estatura, familia proveniente, el sexo, entre otros. Según Epa Colombia, iniciará con el procedimiento dentro de un mes aproximadamente en el país americano.

¿Cómo se llamará su bebé y cuáles serán sus características?

Por el momento, señaló que desea que sea una niña, y el nombre que soñó para su primogénita es Dafne Samara. Además, entre sus elecciones, espera que sea “mona con ojos verdes”.

Epa Colombia indica que los consejos de su mamá son el motor de su vida actualmente, y son estos los que la llenan de fortaleza para seguir adelante con sus proyectos, a pesar de todas las dificultades e inconvenientes por los que ha pasado en los últimos años.

“Siempre había querido ser mamá, desde que tenía por ahí 19 o 20 años”, pero decidió escuchar a su madre e iniciar el proceso hasta tener una buena situación económica, para darle un buen estilo de vida a su hija.

Epa Colombia iniciaría proceso de inseminación. | Foto: Instagram: epa_colombia

En la agencia en la que está realizando la inseminación le realizan un contexto general frente al tema y la guían a la hora de hacer ciertas elecciones, lo que para Daneidy es muy importante, pues “no sabía nada de ese tema”. Adicionalmente, señaló que puede tener comunicación con el hombre que termine siendo el donante de la esperma, para conocer datos específicos sobre él.

¿Cómo se está preparando?

Actualmente, está recibiendo ayuda psicológica, la cual la ayudará a entender y manejar perfectamente cada uno de los momentos del procedimiento. “Me mantendrán informada en caso de quedar embarazada o no; en caso de pérdida, y harán que tenga en cuenta todos los síntomas”, afirmó la dueña de la famosa empresa de queratinas.

Daneidy aceptará todos los pasos que tenga que dar para cumplir su sueño de ser madre, y señala que independientemente de las características físicas que pueda llegar a tener su bebé, lo importante es que goce de buena salud: “No es lo que diga el ser humano, ni lo que diga yo. Es lo que Dios quiera, lo que Dios permita”.

¿En qué momento se dio cuenta de que le gustaban las mujeres?

“Yo desde muy pequeña, desde que estaba en preescolar, sabía que me gustaban las niñas. Yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre… nunca me ha gustado un hombre, siempre tuve inclinación por las niñas”, confesó Epa Colombia frente a las cámaras del programa.

Incluso mencionó que cuando estaba pequeña, específicamente en preescolar, una compañera del grado once le daba besos: “Me daba besos, me daba picos y todo eso; y yo no entendía absolutamente nada, pero a mí me gustaban las niñas”.

"Yo desde m uy pequeña sabía que me gustaba las niñas": Epa Colombia sobre su orientación sexual. | Foto: Instagram: @epa_colombia

Comentó que su padre siempre la ha aceptado y amado tal cual es, y siempre se ha preocupado por su felicidad: “Mi papá fue súper tranquilo, me dijo no importa, lo importante es que seas feliz”.

Por el contrario, su madre no tomó muy bien la noticia y reaccionó de una manera que Daneidy no esperaba. “Nunca en la familia habíamos visto una lesbiana, ahora usted lesbiana, eso no es de Dios, Dios la va a castigar”, fueron las palabras que habría mencionado la progenitora de la reconocida mujer.

Incluso, después de varios años, según Epa Colombia, su madre sigue insistiendo en que le gustaría que quedara en embarazo de forma natural, es decir, con una pareja heterosexual.