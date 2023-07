Claudia Bahamón dejó a la vista cómo avanza su proceso de recuperación y dio particular mensaje: “De mí no se libran”

No obstante, lejos de las pantallas y los sets de grabación, la modelo llamó la atención de sus fieles seguidores con una situación delicada de salud que apareció en su vida, a raíz de un accidente. La figura pública comentó un poco de su recuperación, plasmando momentos angustiantes que pasó al ver afectado su cuerpo.

Pese a que todo pintaba complejo, Claudia Bahamón sorprendió a sus fanáticos con una serie de contenidos en los que mostraba cómo avanzaba su recuperación y qué estaba haciendo para salir adelante. La presentadora no desfalleció y siguió las indicaciones médicas para estabilizar su organismo.

“No me dejo congelar”, escribió en el post.

“ De mí no se libran, queridos amigos ”, agregó, soltando risas y demostrando que no se dejaría opacar por esta situación.

¿Qué le sucedió a Claudia Bahamón?

“¿Qué me pasó? –prosiguió–. En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura (membrana que recubre los pulmones) y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón. Al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó. ¿Qué sentí? Demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada. Ahogo. ¿Cuál fue el diagnóstico? Neumotórax: el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar”, expresó en su publicación.