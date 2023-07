La emotiva publicación que compartió Claudia Bahamón tras salir del hospital

La rigurosa terapia de recuperación que tendrá que seguir Claudia Bahamón tras ser hospitalizada

“Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida”, agregó.