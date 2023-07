La rigurosa terapia de recuperación que tendrá que seguir Claudia Bahamón tras ser hospitalizada

“En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón. Al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora estoy lidiando con eso”, contó sobre lo que le sucedió.

“Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida”, agregó.