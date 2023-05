Impactante hecho en Bucaramanga: bebé murió mientras era amamantado por su madre, una menor de 14 años

Aunque fue trasladado rápidamente a un hospital de la capital santandereana, no fue posible salvarlo.

Un hecho lamentable, de esos que parecen de ficción, tiene en shock a la comunidad de Bucaramanga. La tragedia se tomó a la ciudad luego que un bebé recién nacido falleciera en los brazos de su madre, que es una joven de tan solo 14 años.

La familia llegó a la capital de Santander hace algunos días para que el neonato recibiese revisión médica por parte del pediatra. Su condición de nacimiento prematuro, a 31 semanas de la gestación, era motivo de cuidado y atención.

Mientras esperaban en casa, los familiares se dispusieron a dormir y la madre se quedó despierta amamantando a su pequeño. Esta, vencida por el cansancio, se durmió mientras lo alimentaba. Sin percibirlo, el menor se había vomitado y bronco-aspirado la leche materna.

El hecho hizo que se ahogase, rápidamente la alerta volvió sobre quienes se encontraban cerca y dieron cuenta de la terrible escena. Al presenciar lo ocurrido, corrieron al centro médico más cercano, que era el hospital de la Policía de Real de Minas, de Bucaramanga.

No obstante, el niño llegó ya sin signos vitales al lugar y no había nada que hacer para salvarlo. Aunque no se tiene información adicional, se espera que la madre reciba atención psicológica después de la traumática pérdida sufrida.

Fleteo y contrabando, dos crímenes que azotan a Bucaramanga

Mientras tanto, Bucaramanga sigue siendo escenario de otras tragedias, pero estas relacionadas con el mundo del crimen. Las autoridades de la ciudad investigan un millonario robo que se registró en la tarde martes, 23 de mayo, en el barrio Nueva Granada.

De acuerdo con los reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc), la víctima de este hecho es un comerciante de carne, de 49 años, quien fue acorralado por dos motociclistas para cometer el hurto.

Sin embargo, el hombre habría puesto resistencia por lo que los delincuentes le propinaron tres impactos de bala dejándolo gravemente herido, donde posteriormente huyen del lugar con la suma de 50 millones de pesos.

Ante esto, la víctima fue remitido a la Clínica Chicamocha, donde fue intervenido quirúrgicamente tras las lesiones presentadas en estómago, espalda y cabeza.

Por su parte, las autoridades verifican cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables de este hecho delincuencia que tiene azotada a la comunidad bumanguesa.

Por otra parte, no es solo el fleteo el terror que azota a los bumangueses, ya que el contrabando también ha tomado espacio en las calles de la ciudad.

La industria del contrabando no se detiene en Colombia. A su vez, las autoridades han respondido de manera ininterrumpida a fin de reaccionar a las actividades delictivas que buscan llevar productos con situaciones fiscales irregulares a los comercios del país. El licor y el tabaco suelen ser dos de los focos de este delito a nivel nacional. En Bucaramanga, recientemente se libró un operativo en contra de tal situación.

La Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dian y la Oficina de Rentas del Departamento, mediante controles aduaneros, se dio cuenta de las irregularidades en los procesos de un establecimiento en la capital de Santander. Las unidades distribuidas fueron verificadas física y documentalmente con el propósito de identificar si cumplían con la normativa.

Notando que no era así, incautaron 5.750 cajetillas de cigarrillo y 1.483 botellas de licor (1.189 nacionales y 294 extranjeras) sin declaración de importación. Estos, por su parte, incumplían la Ley 1762, y Ordenanza 025. Los productos, que ahora están en poder de las autoridades, están avaluados en más de 45 millones de pesos.

“Los santandereanos ponen en riesgo su salud y la de sus familias con el consumo de estos productos. Además, perjudican las finanzas del departamento que son destinadas para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo. Por eso los invitamos a comprar en establecimientos confiables y que verifiquen a través de la plataforma Syctrace la legalidad de las estampillas”, mencionó el secretario de Hacienda de Santander, Félix Eduardo Ramírez Restrepo, tras el operativo.