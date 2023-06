Kate Middleton enamora a sus seguidores jugando tenis con el gran Roger Federer

- Foto: (Photo by Handout/Thomas Lovelock - AELTC via Getty Images).

- Foto: (Photo by Handout/Thomas Lovelock - AELTC via Getty Images).

Desde que Kate Middleton se convirtió en la nueva princesa de Gales, título que mantuvo por más de dos décadas la fallecida princesa Diana, se le ha podido ver un cambio en su imagen y su aura, pues ahora tiene funciones más independientes de las que tenía cuando era duquesa de Cambridge y las cumple a cabalidad con gracia, elegancia y mucha simpatía.

Kate ya no es la misma jovencita recatada que esperó pacientemente por tener un lugar privilegiado dentro de la familia real británica. Ahora es toda una mujer que sabe muy bien cómo navegar entre el estricto protocolo que sabe de memoria y cómo lograr que su personalidad la diferencia de todo el clan Windsor, tal como lo demostró en la coronación de Carlos III, en su pasada aparición sorpresiva en Eurovisión y ahora en el abrebocas de lo que será Wimbledon 2023.

Tal como se vio en la cuenta oficial de los príncipes de Gales en Instagram, la princesa dejó a un lado sus conjuntos impecables y sus tiaras resplandecientes para desempolvar su uniforme inmaculado de tenis (con su tradicional minifalda incluida), se puso sus tenis deportivos más apropiados para las canchas de ladrillo y fue al encuentro con uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y un gran amigo de su círculo social: Roger Federer.

La princesa y el extenista no solo disfrutaron del encuentro en las canchas, sino que también, junto a un grupo de jóvenes, demostraron todas sus habilidades en este deporte, que el extenista conquistó en varias ocasiones en torneos tan importantes como Wimbledon y la princesa ha practicado durante toda su vida, pues es una de las disciplinas deportivas que más le apasionan.

Ver a Middleton ligada con Wimbledon no es algo extraño, pues ya desde hace varios años la esposa del príncipe William se ha dejado ver disfrutando de dicho torneo y, cuando su apretada agenda se lo permite, es ella misma quien le otorga el trofeo a los ganadores de la competencia, una de las más prestigiosas a nivel mundial en el circuito del tenis internacional.

Kate, como miembro activo de la realeza británica, es patrocinadora a su vez del All England Lawn Tennis and Croquet Club, donde se lleva a cabo el torneo de tenis inglés. Fue allí donde junto al extenista suizo demostró sus magistrales saques, su buena postura de defensa y algunos derechazos que incluso Federer tuvo que esforzarse para poder atajar.

Pero la princesa y la leyenda del tenis no fueron los únicos protagonistas de este encuentro. También lo fueron los jóvenes del programa Balls Boys And Girls, chicos que tienen alrededor de los 15 años y que no solo hacen las veces de “recogebolas” durante los partidos, sino que hacen parte de todo un programa de voluntariado que les permite incluso tomar clases de este deporte, entrenar con profesores calificados y recibir clases magistrales de grandes de este deporte, para así cultivar los futuros tenistas del mundo.

“La habilidad y la dedicación de los recogebolas ayudan a que The Championships sea muy especial. ¡Ciertamente nos enseñaron algunas cosas!”, escribió el equipo de la princesa de Gales en el video que se publicó en Instagram de su encuentro con Federer, que ya cuenta con más de 110 mil likes y centenares de comentarios, entre los que resalta el del mismo Roger: “Necesito trabajar en mi forma de lanzamiento 😅”.

Esta es una muestra más de que Kate Middleton cada vez tiene más seguidores y fanáticos que la apoyan en su ya largo recorrido para convertirse en la futura reina de Inglaterra, título consorte que ahora ostenta Camilla Parker, la actual esposa de Carlos III, posición que muchos aún consideran que debió ser para la desaparecida princesa Diana.