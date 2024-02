Killer Mike, famoso rapero, fue arrestado después de ganar tres premios Grammy, ¿qué pasó?

Otros momentos clave del día

Billie Eilish cautivó con su premiada What I Was Made For? y el astro nigeriano Burma Boy hizo historia al llevar el afrobeat por primera vez al escenario de los Grammy, donde debutó junto a Brandi. Stevie Wonder al piano abrió el momento In Memoriam, dedicado a las figuras de la música que fallecieron en el año pasado.