La buena noticia que compartió Carolina Cruz sobre su hijo Salvador

La presentadora Carolina Cruz ha compartido en sus redes sociales los difíciles momentos que ha tenido que asumir con su pequeño hijo Salvador, que ya cumplió el primer año, debido a unos quebrantos de salud que padeció desde muy pequeño.

Sin embargo, poco a poco el menor se ha ido recuperando y hoy en día Cruz ha mostrado la fortaleza de su pequeño, al cual le celebró su cumpleaños número uno el pasado fin de semana.

Este 22 de febrero, la empresaria y presentadora de Día a Día de Caracol, publicó un tierno video mostrando que su pequeño culminó el tratamiento y es el último día que recibió las medicinas que requería para su mejora.

“Hoy 22 de febrero 2022 último día de medicinas para Salva y el siempre se la tomaba así, juicioso, sin hacer nada. Te amo hijo, eres con tu hermano mis maestros más grandes. Gracias DIOS, Gracias VIRGENCITA”, es el mensaje que acompaña el video de su pequeño tomando los medicamentos.

El pequeño se ve muy emocionado cuando Cruz le aplaude por haber logrado terminar sus medicamentos.

Las imágenes ya tienen miles de vistas y reacciones y muchos aplaudieron la actitud de tranquilidad y alegría de Salvador tomando los medicamentos que le daban.

“Wuaoo q juicio admiración total. Mi bebe hay que agarrarlo con dos personas para que se tome el remedio”, “Tan lindo como se emociona ver a su mamá feliz, que inteligente”, son algunos mensajes que le dejaron a la presentadora en su video.

¿Carolina Cruz piensa irse a vivir a EE. UU.? Esto dijo para despejar dudas

Los rumores sobre la vida de Carolina Cruz vienen y van, y ahora se empezó a especular si dejaría Colombia para radicarse en Estados Unidos y también si saldría del programa Día a día de Caracol Televisión.

Ante este tema, Cruz solo contestó que “de dónde salió ese chisme tan chistoso”, en nota realizada por Aló.

“A mí Estados Unidos, en especial Miami, siempre me ha gustado. Qué rico en unos años estar por allá, pero ahora no es un proyecto de vida y menos un tema que se me pase por la cabeza”, manifestó Cruz en palabras recogidas por Pulzo de la nota de Aló.

La presentadora también señaló que sus proyectos laborales y personales todavía están en Colombia y por eso no se va para Estados Unidos. “El tema de la fundación (Salvador de sueños) me tiene muy contenta, yo me siento plenamente feliz en Caracol, Mati entra al colegio en agosto y Salva está ad portas de entrar al jardín. Amo mi día a día aquí en Colombia y lo agradezco profundamente”, en palabras recogidas por Aló.

Precisamente, sobre su hijo Salvador, la presentadora ha estado activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y ha compartido con sus seguidores el proceso de recuperación del pequeño.

Mediante una publicación en Instagram, la modelo vallecaucana no pudo ocultar su felicidad y celebró el sábado anterior el primer cumpleaños del bebé. Además, le dedicó unas emotivas palabras.

“En qué momento pasaron 365 días. Cualquiera pensaría que cuando vives una situación de salud con un hijo deseas que el tiempo vuele y que todo pase muy rápido. No fue mi caso, nunca lo pensé y he disfrutado el día a día al lado tuyo”, manifestó Cruz inicialmente.

“Me gocé las inyecciones, la quietud del embarazo y los 23 kilos que subí. Llegaste y unas semanas después inició el pujo, la tortícolis, el covid y el crecimiento inexplicable de tu cabecita. Empecé a vivir esta experiencia acercándome a DIOS y llenándome de una fortaleza que no conocía”, destacó la exreina de belleza en sus redes sociales.

“Matías y tú han sido mi mayor logro. Ver a tu hermano cómo te cuida y cómo te protege, nunca me ha preguntado por qué tu cabecita es más grande. El amor de Matías hacia ti me llenó de VIDA y de VALOR para luchar incansablemente y lograr lo que hoy en día es un milagro. Gracias por llegar y mostrarme mi misión”, añadió Carolina Cruz sobre su hijo mayor Matías, quien la ha apoyado apoyo durante estos meses tan complejos con su hermano a pesar de su corta edad.