La cita que Claudia Bahamón no le pudo cumplir a su paisana Paula Durán, la colombiana que murió de cáncer en EE. UU.

En una reciente publicación a través de su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora Claudia Bahamón dedicó unas emotivas palabras a la memoria de Paula Durán, la colombiana que murió esta semana en Estados Unidos, aquejada por un cáncer de cerebro.

Conmovida por esta tragedia, toda vez que se trataba de una huilense como ella, Bahamón se contactó con Durán y esposo Sergio Vega, y se puso a disposición de la familia colombiana para acompañarla en esa difícil situación.

Bahamón acompañó su publicación de una foto en la que puede verse a Paula y a su esposo, sonrientes pese a todo: “Esta fue la última vez que hablamos con Paula, vía FaceTime. Ese día me dijo que fuera a visitarla y le contesté que lamentaba no tener el tiempo para hacerlo pues me venía a Colombia a grabar Masterchef”, escribió la modelo.

Paula Durán - Foto: @Instagram

En su relató contó que la colombiana le preguntó “cuándo regresaba a California”, estado donde Paula vivía desde hacía varios años, porque quería conocerla en persona. “En ese momento mi corazón se me apachurró, sabía lo que todos sabíamos. Regresaría solo hasta dentro de cuatro meses y quizás ya no tendríamos tiempo”, se lee en el conmovedor mensaje.

Contó, además, que la escena la obligó a hacer “una respiración profunda, pensando con mucha fe que los milagros existen. Y ella me interrumpió: ‘Es que yo no me voy a morir y la voy a esperar para que vayamos a la playa con todos los niños agarrados de la mano y después a Neiva’. Le dije ¡Así será! ¡Promesa! Y nos sonreímos”.

Bahamón asegura que le pidió permiso para guardar la foto que compartió en Instagram este jueves con sus más de 4,7 millones de seguidores. A lo que Paula respondió: “Pero que me vea linda”.

Entonces, dice la presentadora, “hizo su cara más bella, la misma cara que tiene su alma”.

“Querida Paula, gracias por regalarme ese momento, esa ilusión y por fortalecer con tu fe y la mía. Esta sonrisa en el mejor regalo que me diste y nunca la olvidaré”, agregó la huilense en su sentido mensaje.

“Lo bueno es que este reencuentro, Paula, ocurrirá cuando nos abracemos en la gloria de Dios”, escribió.

Y finalizó su mensaje con una dulce dedicatoria a Sergio Vega, el esposo amoroso que movió cielo y tierra para cumplir el anhelo de la mamá de sus hijos de contar con la compañía de su familia en esta delicada situación, a través de una visa humanitaria que finalmente pudo lograrse: “Te abrazo a la distancia querido Sergio. Abrazo a toda la familia”.

Lorena Meritano lamenta la partida de Paula Durán

Otra famosa que manifestó su dolor por la partida de la joven colombiana fue la actriz argentina Lorena Meritano, sobreviviente de cáncer, y quien también lideró la causa para que los padres de Paula Durán pudieran recibir la visa humanitaria.

Paula Durán, colombiana que falleció en Estados Unidos - Foto: Redes sociales

“Dejó de sufrir. La estaba pasando muy mal. Acompañar a su familia con respeto y no dejar solo a su esposo, Sergio, un bebé de mes y medio, una niña de 4 y otra de 9 años”, escribió la reconocida artista en sus redes sociales el mismo martes del fallecimiento de Durán.

Y agregó: “Te fuiste abrazada a tu esposo, rodeada de tus hijas, bebé, madre, padre y tu hermana en tu habitación en California. Dejaste de sufrir. Paula tenía 27 años, un bebé de un mes y medio y dos niñas pequeñas y un esposo que estuvo ahí para ella. Sin palabras. Descansa, hermosa”.

En otro de sus mensajes apuntó: “Sana, mujer, hija, madre, esposa, hermosa colombiana llena de vida. Te prometo no dejaremos solo a Sergio Vega, tus niñas amadas ni a tu hermoso bebé. Serás referente de vida y familia. Dios te bendiga. Vuela alto”.