La extravagante cifra que gana ‘Epa Colombia’ al mes

“No vivo de hacer publicidad porque hoy en día las personas no quieren pagar lo que tú vales y yo no estoy para vender una publicidad en 100.000 o 500.000 pesos. Yo sé lo que yo valgo y mi publicidad por eso también vale. Hoy en día las personas ya no valoran el trabajo de la publicidad, por eso monté la empresa. Con la publicidad de ser influenciador uno no sabe, es como andar a la deriva, pensar en cómo crecer y dejé de vender publicidad hace tres años”.