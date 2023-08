Epa Colombia reveló lo que le ha costado la inseminación para quedar embarazada: “Es costoso”

Epa Colombia habló con Eva Rey del proceso de su embarazo

Epa Colombia estuvo en el formato de entrevistas de la periodista española Eva Rey hablando de todo este proceso y afirmó que le han llegado muchas críticas por elegir el donante de otro país: “Yo quise la esperma de un banco estadounidense, aunque me han juzgado mucho por la raza caucásica, pero se le dice así, entonces me han juzgado demasiado y me dicen ‘y por qué no tuvo una esperma o un donante de aquí de Colombia’ y yo digo ‘no muchas gracias’”.